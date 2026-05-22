Hallan muertos a dos hombres acusados del asesinato de cinco policías en Honduras

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Tegucigalpa, 22 may (EFE).- Dos hombres que supuestamente pertenecían a un grupo narcotraficante de Honduras que el pasado jueves secuestró y asesinó a cinco agentes de un organismo policial contra el crimen organizado fueron hallados este jueves sin vida, informaron este viernes las autoridades.

El hecho ha desencadenado además una crisis en la cúpula de la policía hondureña, por las sospechas de que se están llevando a cabo operaciones antinarcóticos fuera de los procedimientos legales.

Los cuerpos de los dos individuos fueron hallados cuando estaban siendo velados por sus familiares en un lugar denominado Corinto, situado en el departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala, donde fueron localizados gracias a informaciones facilitadas por los pobladores declaró a la prensa el portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Wilber Mayes.

Los fallecidos, a cuyos cuerpos se les ha practicado la autopsia, fueron identificados como Nahúm Ventura Rivera y Eduardo Rivera Sabillón, quienes, según las investigaciones, pertenecían a una estructura vinculada al narcotráfico que el jueves secuestró y asesinó a cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los policías fueron privados de libertad y posteriormente asesinados en una zona montañosa cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante durante una operación ejecutada «sin seguir los protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial», aseguraron las autoridades.

Esta circunstancia motivó la «inmediata suspensión» de los altos mandos de la Dipampco -el director, el subdirector y el jefe de operaciones-, quienes permanecen bajo investigación para determinar eventuales responsabilidades por la «inobservancia de los procedimientos institucionales».

Además, el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, también ordenó hoy la intervención de la Dipampco a fin de investigar los procedimientos operativos empleados por la institución.

Por otra parte, otros dos ciudadanos hondureños que estaban siendo atendidos en un hospital del noroeste de Guatemala fueron detenidos por su presunta vinculación con la matanza de los uniformados.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras se ha trasladado a Guatemala para «esclarecer, indagar y verificar» el grado de participación de los detenidos en el crimen, que ha conmocionado a los cuerpos de seguridad hondureños.

Los capturados fueron identificados como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44 años. Ambos permanecen bajo custodia en el departamento de Izabal, situado en la frontera con Honduras.

A raíz de este suceso, las fuerzas de seguridad de Guatemala han reforzado la vigilancia en toda la franja fronteriza y están desarrollando operativos coordinados con la Policía Nacional de Honduras. EFE

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