Hallan muertos a dos hombres señalados en el asesinato de cinco policías en Honduras

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Tegucigalpa, 22 may (EFE).- Las autoridades de Honduras informaron este viernes que hallaron los cuerpos de dos hombres que pertenecerían al grupo narcotraficante que el jueves secuestró y asesinó a cinco agentes de una dirección policial contra el crimen organizado.

El portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Wilber Mayes, informó a periodistas que los cuerpos de los dos civiles eran velados por sus familiares en el sector de Corinto, departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala, donde fueron localizados gracias a denuncias de pobladores.

«Dimos con el paradero de dos personas que estaban siendo veladas en ese sector de Omoa, por lo que de inmediato se trasladaron las autoridades policiales, sustrajeron los cuerpos y los trasladaron hacia Medicina Forense para hacer la autopsia respectiva», explicó Mayes.

Los fallecidos fueron identificados como Nahúm Ventura Rivera y Eduardo Rivera Sabillón, quienes, según las investigaciones, pertenecían a una estructura vinculada al narcotráfico que el jueves secuestró y asesinó a cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los agentes de la Dipampco fueron sometidos, privados de libertad y posteriormente asesinados en una zona montañosa cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante durante una operación ejecutada «sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial», según las autoridades hondureñas.

Este error de procedimiento provocó la noche del jueves la «inmediata suspensión» de los altos mandos de la Dipampco – el director, el subdirector y el jefe de operaciones -, quienes permanecen bajo investigación para deducir responsabilidades por la «inobservancia de los procedimientos institucionales».

El ministro de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, ordenó este viernes la intervención de la Dipampco para evaluar los procedimientos operativos de la institución.

Por otra parte, Meyes confirmó la detención de dos ciudadanos hondureños en un hospital del noroeste de Guatemala debido a su presunta vinculación con la matanza de los uniformados.

Señaló que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras se trasladó a Guatemala para «esclarecer, indagar y verificar» el grado de participación de los detenidos en el crimen, que ha conmocionado a los cuerpos de seguridad hondureños.

Los capturados fueron identificados como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44 años. Ambos permanecen bajo custodia en el departamento de Izabal, limítrofe entre ambos países.

A raíz de este suceso, las fuerzas de seguridad de Guatemala han reforzado la vigilancia en toda la franja fronteriza, desarrollando operativos coordinados con la Policía Nacional de Honduras tras el enfrentamiento armado. EFE

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