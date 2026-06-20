Hallan una estructura y estela prehispánicas «nunca vistas» en México

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Arqueólogos mexicanos descubrieron restos de una edificación y una escultura con rasgos semejantes a los de la cultura maya y otras características «nunca vistas» en el estado de Veracruz, en el este del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el viernes este descubrimiento de «muy relevante» y aseguró que su gobierno destinará recursos para la investigación y restauración.

Se trata de una plataforma cuyos flancos lucen piedras de forma circular, distintas de los restos hallados hasta la fecha en esa región de México. También se encontró un monolito que muestra a un personaje con posibles rasgos mayoides, detalló el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH).

«Es un hallazgo único, no se tiene antecedentes», dijo a periodistas Lino Espinoza García, arqueólogo del INAH y uno de los coordinadores del sitio Campo Viejo, en la localidad de Coatepec.

Los restos, que datan del periodo Clásico Temprano, entre 200 y 600 d.C., incluyen una plataforma construida con lajas y piedra caliza, adornada con líneas o figuras similares a cuadrados, además de las piedras circulares. Tales atributos no son propios de la región ni se habían registrado previamente, precisó el INAH en un comunicado.

Es «una estructura muy particular», dijo Alberto Vázquez, el otro arqueólogo responsable del sitio. «No tenemos registro hasta el momento de una correlación con otros lugares».

El monolito es una estela de 1,88 metros de alto por 1,47 de ancho en la parte más amplia y 68 centímetros en la más angosta, con grosor de entre 22 y 25 centímetros.

La piedra tiene grabada una escena de carácter simbólico, según los expertos.

«Son dos personajes que están solicitando algo, están con una jícara recibiendo algo, creemos que es un líquido. Obviamente en ese ámbito es un líquido divino, creemos que sería agua», detalló Espinoza.

El arqueólogo presume que la imagen podría corresponder a la época de una gran sequía en la región, lo que explica que dos personajes de élite, uno de ellos con rasgos mayas, aparezcan recibiendo el fluido de una entidad divina.

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