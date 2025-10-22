Hamás condena el proyecto israelí para anexionar Cisjordania: «Es nulo e ilegítimo»

Jerusalén, 22 oct (EFE).- La organización islamista Hamás considera que el proyecto de ley israelí aprobado en primera lectura este miércoles en la Knéset (Parlamento israelí) para anexionar Cisjordania es «nulo, sin valor e ilegítimo».

«Afirmamos que los frenéticos intentos de la ocupación por anexionar las tierras de Cisjordania son nulos, sin valor e ilegítimos. No cambiarán el hecho de que Cisjordania es tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024», recoge su comunicado.

Asimismo, los islamistas hicieron referencia a otro proyecto de ley aprobado también en primera lectura y promovido por uno de los líderes de la oposición israelí, Avigdor Libermand, para anexionarse el conocido gran asentamiento israelí Ma’ale Adumim de Cisjordania.

De hecho, este verano el Gobierno israelí aprobó el conocido como plan E con el que pretenden construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim, lo que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania.

«La votación de la Knéset de la ocupación sionista acerca de dos proyectos de ley en su «lectura preliminar» para anexionar Cisjordania e imponer la soberanía sobre el llamado asentamiento de Ma’ale Adumim refleja la cara negativa de la ocupación colonial, que insiste en continuar sus intentos de «legalizar» los asentamientos e imponer la «soberanía» sionista sobre los territorios palestinos ocupados», denunció Hamás. EFE

