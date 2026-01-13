Hamás lamenta inacción de la comunidad internacional mientras Gaza se inunda por lluvias

Jerusalén, 13 ene (EFE).- El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasim, lamentó este martes la inacción de la comunidad internacional en medio de las fuertes lluvias que azotan el enclave palestino y que «siga siendo incapaz de brindar ayuda a nuestro pueblo».

«Es lamentable que toda la comunidad internacional siga siendo incapaz de brindar ayuda a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, a pesar de los reiterados llamamientos», criticó Qasim en un comunicado difundido este martes en su canal.

Esta pasada noche al menos cuatro palestinos -tres de una misma familia- han muerto en dos diferentes incidentes por derrumbes de infraestructuras provocados por las fuertes rachas de viento y las lluvias torrenciales, según informaron a EFE fuentes de la Defensa Civil en Gaza y del hospital Al Shifa.

«La continua muerte de niños y ancianos a causa del frío, el derrumbe de viviendas bombardeadas y destruidas, y la propagación de enfermedades confirman que la Franja de Gaza sigue sufriendo las formas más horrendas de genocidio», agregó el portavoz.

Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, gran parte de la población palestina se ve obligada a continuar malviviendo en precarias tiendas de campaña que no resisten los fuertes temporales.

La ONU lleva meses pidiendo al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes para que los palestinos puedan, al menos, protegerse del frío y de las lluvias sin haber conseguido todavía una respuesta a estas demandas. EFE

