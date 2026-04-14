Hambre en Sudán, que entra en su cuarto año de guerra, agravada por conflicto en O. Medio

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Ginebra, 14 abr (EFE).- El conflicto en Oriente Medio y la interrupción que está provocando en el tráfico marítimo en el Mar Rojo están retrasando la importación de suministros humanitarios esenciales y aumentando el coste de los alimentos en Sudán, que entra en el cuarto año de guerra interna en medio de una situación extendida de hambre.

Además de los alimentos, los precios de los fertilizantes y combustible en este país han aumentado, hasta un 24 % en este último caso, dijo este martes el director de Preparación para Emergencias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ross Smith.

Además de una cuestión de precios, la situación geopolítica está causando retrasos en los envíos humanitarios y elevando el coste del transporte.

Se teme que estos factores en conjunto empujen a las familias de todo el país a una situación de inseguridad alimentaria más grave, advirtió Smith.

Además, recordó que los equipos del organismo trabajan «en medio de un conflicto activo, con frentes de combate cambiantes, obstáculos burocráticos y graves limitaciones de acceso, pero pese a todo seguimos prestando ayuda».

Dos tercios de los 3,5 millones de personas a los que el PMA presta asistencia se encuentran en los estados de Darfur y Kordofán, donde se ha confirmado la hambruna y donde los combates entre el ejército regular de Sudán y los paramilitares del grupo denominado Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) son constantes.

Ambas fuerzas se disputan desde hace tres años el control de este país, el tercero más grande por superficie y el octavo por población (53 millones) en África.

Pese a las necesidades, el PMA, uno de los brazos humanitarios más importantes de la ONU en el terreno, ha reducido la entrega de alimentos en un 14 % desde enero, frente al año pasado, debido a la falta de financiación para esta operación humanitaria, que considera la más compleja y exigente entre todas las que tiene en el mundo.

El organismo indicó que necesita urgentemente más de 600 millones de dólares para mantener sus actividades en Sudán en los próximos seis meses.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostuvo que se están observando «importantes movimientos de retorno, especialmente hacia Jartum, con un estimado de cerca de cuatro millones de personas que han comenzado a regresar a sus comunidades.

«Su decisión está motivada por una combinación de factores, como la percepción de una mejora en la seguridad, las presiones económicas, la necesidad de reunificación familiar y la escasez de servicios en los campamentos de desplazados», dijo en Ginebra la portavoz de la organización, Zoe Brennan.

Sin embargo, a su regreso se encuentran con problemas graves, entre ellos la destrucción y falta de vivienda básica, así como de servicios esenciales, como el abastecimiento de agua. EFE

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