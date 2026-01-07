Hierro, Morientes y Márquez anuncian juego de leyendas Real Madrid-Barça en Guadalajara

Guadalajara (México), 7 ene (EFE).- El mexicano Rafael Márquez y los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes anunciaron este miércoles la promoción del partido de exhibición de leyendas del Real Madrid y el Barcelona el 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

Entre las figuras confirmadas para este evento por Real Madrid, además de Hierro y Morientes, destaca Iker Casillas. Del Barcelona, además de Rafa Márquez, fueron anunciados Carles Puyol y Xavi Hernández.

«Estoy muy contento de anunciar este partido entre los dos mejores equipos del mundo. Un clásico de leyendas, un partido que se vive de una manera especial; estoy encantado de que se lleve a cabo en Guadalajara. Será un gran honor enfrentar al Real Madrid», afirmó Márquez, ex defensa del Barcelona y actual ayudante del seleccionador de México, Javier Aguirre.

El partido ha sido denominado Copa de Leyendas Se jugará en el estadio Akron, que albergará 4 partidos del Mundial de 2026, entre estos el España contra Uruguay, el 26 de junio.

«Este partido significa mucho para mí, porque podré compartir con grandes compañeros y amigos en la cancha con un equipo con el que gané todo y alcancé mi cúspide profesional», dijo Rafa Márquez.

Fernando Hierro, excapitán del equipo merengue, que se desempeñó como director deportivo del club Guadalajara entre 2022 y 2024, se mostró orgulloso por la oportunidad de regresar a esta ciudad para sentir el cariño de la gente.

«Tengo un gran sentimiento por estar aquí, por el pasado que me unió al Guadalajara, mi hijo nació en esta ciudad en donde me trataron tan bien. Para mí, Chivas representó mucho. Guadalajara es una sede maravillosa, tiene un gran estadio y la cercanía del público mexicano harán de este juego una experiencia maravillosa», subrayó Hierro.

Morientes, quien ganó tres ediciones de la Liga de Campeones de Europa con Real Madrid y jugó los mundiales de 1998 y 2002, se declaró orgulloso de ser parte de este juego de leyendas.

«Es un placer estar en esta presentación. Estos partidos nos permiten sentirnos de nuevo futbolistas y llenarnos del cariño de la gente. Va a ser un gran placer volver a ponerme la camiseta del Real Madrid, ya no tenemos 25 años, pero vamos a intentar dar un gran espectáculo a toda la gente», concluyó Morientes. EFE

