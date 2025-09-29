Hija de Agnelli presentó nuevo testamento en la batalla contra sus hijos por la herencia

3 minutos

Roma, 29 sep (EFE).- Margherita Agnelli depositó en el Tribunal de Turín (noroeste de Italia) un nuevo testamento hasta ahora desconocido con fecha 1998 de su padre, Gianni Agnelli, como parte de la demanda civil contra sus hijos John, Lapo y Ginevra Elkann que mantiene desde hace años por la herencia del histórico patrón del grupo automovilístico Fiat.

La noticia de este documento fechado el 20 de enero de 1998 se conoció este lunes al margen de una nueva audiencia, según explicaron los medios italianos.

En este nuevo testamento, el empresario dejaba a su hijo Edoardo la participación de aproximadamente el 25 % en la sociedad Dicembre, así como la caja fuerte de la familia, y escribía además: «Confío en que mis demás familiares, cada uno de ellos ya poseedor de una participación en la misma empresa, aceptarán esta disposición sin objeciones», añaden los medios.

Los abogados de los tres hijos de Margherita aseguraron en una nota que «el supuesto testamento de Gianni Agnelli —con disposiciones a favor de su hijo Edoardo y del que Margherita ha presentado una fotocopia hoy en el marco del procedimiento civil- no afecta en modo alguno a la sucesión de Agnelli ni, por tanto, a la estructura de propiedad de la sociedad Dicembre».

Sin embargo, para los abogados de Margherita Agnelli «se demuestra que la disposición mediante la cual el abogado legó su participación del 25 % en Dicembre a su sobrino John Elkann no representaba su voluntad final y definitiva» de Gianni, que falleció en 2003.

En cambio, argumentan, «por el contrario, resulta que su sobrino debería haber recibido solo una participación minoritaria, mientras que la participación atribuible a él debería haber recaído en su hijo Edoardo, quien falleció trágicamente en el año 2000 ;y, en su ausencia, en sus legítimas herederas, Margherita Agnelli y Marella Caracciolo (la esposa de Agnelli)».

La batalla por la herencia del empresario dura ya dos décadas y cada cierto tiempo surgen nuevos detalles y desenlaces jurídicos.

En julio, los tres nietos de Gianni Agnelli tuvieron que pagar 175 millones de euros a Hacienda para cerrar las disputas fiscales relacionadas con la herencia de su abuela, Marella, viuda del famoso magnate y fallecida en 2019.

La madre aceptó un primer acuerdo en 2004 por 1.300 millones de euros, pero luego lo impugnó, iniciando un pulso con sus hijos. En septiembre pasado, la Fiscalía de Turín (norte) dispuso el embargo de 74,8 millones de euros a los tres nietos de Agnelli por fraude fiscal.

Según un portavoz de la familia Elkann, el acuerdo con el fisco, del que ya se ha pagado una parte, fue alcanzado “con el objetivo de cerrar rápidamente una página dolorosa en lo personal y familiar” y “sin ninguna admisión, ni siquiera parcial o tácita, de las acusaciones inicialmente formuladas”.

En 2004 y tras varios litigios, la batalla por la herencia de Agnelli alcanzó lo que parecía un acuerdo, pues la hija del «patrón» de Fiat aceptó las acciones de la sociedad de cartera de la familia a cambio de una suma millonaria, de cerca de 1.300 millones de euros.

Tras renunciar a ellas, las acciones pasaron de su madre Marella, la viuda de Agnelli, que falleció en 2019, al primogénito de Margherita, John Elkann, nacido de su matrimonio con Alain Elkann.

Sin embargo, en 2021 Margherita Agnelli decidió impugnar el acuerdo para la cesión de las cuotas y después continuaron varias denuncias contra sus hijos, todas ellas por el momento sin éxito. EFE

