Hija de Brooklyn Rivera solicita entrega del cuerpo para despedirlo junto a su pueblo

3 minutos

Managua, 31 may (EFE).- Tininiska Rivera, hija del fallecido líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, solicitó este domingo a las autoridades de Nicaragua que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo.

«A mi padre le arrebataron la libertad; no permitamos que también le arrebaten a su familia el derecho de despedirlo conforme a su voluntad, sus creencias y su legado» manifestó desde el exilio la hija del líder indígena miskito en una carta pública.

En el comunicado, Tininiska expresó su «profundo dolor y preocupación» por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo.

El pasado jueves, Tininiska responsabilizó a los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por el estado crítico de salud de su padre y rechazó el informe oficial por contener «información falsa sobre la condición de salud y las condiciones de detención» de su padre, quien, cuando fue arrestado, salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta.

En su pronunciamiento, la hija de Brooklyn Rivera desmintió versiones oficiales que indicaban que familiares estuvieron presentes junto al líder indígena en sus últimos momentos.

Según afirmó, «ningún miembro de su familia estuvo con él» y sostuvo que las decisiones relacionadas con sus restos no deben tomarse sin su conocimiento ni participación.

La hija del dirigente indígena pidió además acompañamiento de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos, iglesias, pueblos indígenas y del cuerpo diplomático para garantizar su ingreso seguro a Nicaragua y su participación plena en los actos funerarios.

«Como hija, deseo cumplir la promesa que le hice en vida: darle el último adiós que merece y permitir que descanse junto a su pueblo», expresó.

Rivera recordó que su padre dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, y afirmó que su legado «trasciende generaciones» como símbolo de resistencia, dignidad y lucha de «los pueblos indígenas en Nicaragua y el mundo».

«Hoy no hablo desde la confrontación. Hablo desde el dolor de una hija que quiere despedir a su padre. Hablo desde la esperanza de que prevalezcan la humanidad, la compasión y el respeto», precisó.

Brooklyn Rivera Bryan, fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

Este domingo, el gobierno de Nicaragua informó de su deceso debido a complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la COVID-19». EFE

mg/rao/seo