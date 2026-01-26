Hijo de Maduro dice que Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero

Caracas, 25 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de enero, en el cual fue capturado su padre junto a la primera dama, la también diputada Cilia Flores.

«Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo», dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de la ciudad.

Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está «sanando» con «fe, con trabajo».

«Vamos a seguir consolidando nuestro país hacia la paz, hacia el futuro, hacia la prosperidad, y hacia una victoria», agregó.

Sin embargo, señaló que «la marca» del ataque militar va a quedar «toda la vida».

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró que van a seguir «todos unidos» y reiteró los llamados a unidad nacional.

Asimismo, indicó que las autoridades encabezan «jornadas sociales» y «llevando psicólogos, psiquiatras», para atender a la población afectada por los ataques, ocurridos en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua, todos al norte del país y cercanos a la capital.

Maduro y Flores permanecen encarcelados en una prisión federal en Nueva York, tras ser capturados durante la operación militar y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

La entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada posteriormente como presidenta encargada del país.

La mandataria encargada inició un proceso «exploratorio» con la Casa Blanca, para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU.

Rodríguez ha impulsado una reforma del sector hidrocarburos, que se discute en el Parlamento, mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país. EFE

