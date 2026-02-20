“Historia del ciclismo en Colombia”, la épica de los ‘escarabajos’ contada desde España

Javier G. Paradelo

Torrelavega (Cantabria), 20 feb (EFE).- La dimensión social, histórica y literaria del ciclismo en Colombia es la que reconstruye el escritor español Marcos Pereda en un libro que trasciende la crónica deportiva de los llamados ‘escarabajos’ para convertirse en un viaje al corazón de un territorio y de su memoria.

“Historia del ciclismo en Colombia” no trata solo sobre deporte, sino sobre un país con montañas imposibles, carreteras de barro y generaciones enteras que encontraron en la bicicleta una salida simbólica y real de la pobreza, e intenta dar respuesta al porqué sus victorias importaron tanto a su conciudadanos.

Desde Efraín “el Zipa” Forero hasta Egan Bernal, pasando por figuras míticas como Lucho Herrera, Fabio Parra o Nairo Quintana, el libro recopila la genealogía de aquellos corredores que aprendieron a escalar antes que a competir y que transformaron la altitud en identidad.

Marcos Pereda (Torrelavega (Cantabria), 1981) explica, en una entrevista con EFE, que el boom del ciclismo colombiano no puede entenderse sin el contexto de un país convulso desde mediados del siglo XX, donde la bicicleta aparece como un elemento de cohesión social y como un símbolo de esperanza colectiva.

En ese sentido, la obra funde dos narraciones paralelas, la de Colombia como nación y la del ciclismo como fenómeno popular, de manera que, según Pereda, el resultado es una mirada que huye de la épica deportiva vacía y busca el significado profundo de cada hazaña.

El ciclismo como geografía y como historia

Pereda asegura que el ciclismo es el único deporte que se practica “sobre la geografía”, una idea que articula el libro, porque cada etapa, cada puerto y cada carretera son también una puerta para hablar de política, de desigualdad, de violencia o de sueños.

“Correr en bicicleta del punto A al punto B importa menos que todo lo que sucede entre medias”, afirma el escritor cántabro para contextualizar su obra.

Por eso, explica que las gestas europeas de los corredores colombianos dejan de ser únicamente triunfos deportivos para convertirse en capítulos de una historia mayor, la de un país que encontró en la dureza de la montaña una metáfora de sí mismo.

La conexión con Torrelavega

La relación entre Colombia y la ciudad cántabra de Torrelavega, en el norte de España, aparentemente lejana, encuentra en el ciclismo un hilo inesperado, pues el propio Pereda sitúa parte del relato en el velódromo de Sniace, un escenario que fue meta de etapas de la Vuelta a España y de la Vuelta a Cantabria.

Allí ganó una contrarreloj Eddy Merckx en 1973 y, décadas después, lo haría el colombiano Santiago Botero (2001), un especialista atípico que dejó su huella en la ciudad.

No es la única conexión. A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, la Plaza Mayor de Torrelavega acogió la exhibición de un ciclista colombiano, Marco Antonio Navas, que pedaleó durante 24 horas sin detenerse, en una de esas demostraciones que mezclaban espectáculo, resistencia y aventura.

Además, la obra también dialoga con la propia tradición ciclista de la capital del Besaya, una ciudad -en la que nació el tricampeón del mundo español Oscar Freire- que ha vivido la bicicleta como parte de su paisaje urbano y emocional.

El ciclismo como herramienta narrativa

Pereda destaca que, aunque muchos de los relatos que recoge la obra forman parte de la memoria colectiva colombiana, para el lector español suponen un puente cultural que permite entender por qué en Colombia el ciclismo es mito, orgullo y relato fundacional.

A su juicio, la bicicleta es como una herramienta narrativa que permite hablar de historia, de sociedad y de cultura, de manera que la competición es solo el punto de partida de un relato mucho más amplio que mezcla crónica, ensayo y literatura de viajes.

Entre los títulos ya publicados por Pereda figuran “Arriva Italia”, “Historia del ciclismo”, «Periquismo. Crónica de una pasión”, “La Carrera de la Paz. Rojos sobre ruedas, palomas en maillots» o “Bucle”, libros en los que el ciclismo se convierte en una herramienta para explicar épocas, paisajes y personajes. EFE

