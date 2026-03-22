Hizbulá dice haber atacado a soldados israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano

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Redacción Internacional, 22 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá afirmó este domingo haber atacado a soldados israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, según un comunicado de la organización armada recogido por la cadena Al Jazeera.

Hizbulá, según las mismas fuentes, realizó durante las últimas horas una serie de ataques con drones y cohetes contra posiciones israelíes a lo largo de la frontera.

Los ataques habrían alcanzado objetivos militares israelíes en las localidades de Hanita y Avim, norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en el sur del Líbano.

Este domingo, la policía israeli informó de que Un hombre murió después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel.

El sábado, los ataques de Irán y Hizbulá alcanzaron a un parvulario en la periferia de Tel Aviv y a un edificio en Safed, en el norte de Israel.

En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes desde que empezó la guerra. Además, cuatro mujeres palestinas perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad de Beit Awwa (sur de Cisjordania).

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y el grupo Hizbulá, que comenzó el pasado 28 de febrero, ha provocado al menos 1.300 muertos en Irán y más de 7.000 heridos, de acuerdo con el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, y más de mil muertos en Líbano por bombardeos israelíes. EFE

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