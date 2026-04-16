Hizbulá dice que el alto el fuego debe evitar que Israel tenga «libertad de movimiento»

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Beirut, 16 abr (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá alertó este jueves de que el alto el fuego no debe otorgar «libertad de movimiento» a las fuerzas de Israel, presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de como transcurran los acontecimientos.

«Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí», indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

En cuanto a la presencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde en las últimas semanas habían confirmado su intención de controlar toda la franja fronteriza a largo plazo, el departamento explicó que «el asunto será determinado en base a cómo transcurran los acontecimientos».

Sin embargo, defendió que el hecho de que haya tropas del país vecino en el territorio libanés otorga a los libaneses el «derecho a resistirlas».

En el marco del conflicto iniciado entre las partes el pasado 2 de marzo, el Estado judío anunció que ocuparía toda la región comprendida entre la frontera de facto y el río Litani, lo que representa alrededor del 8 % del territorio libanés.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel, que entrará en vigor a la medianoche local o 21.00 GMT, y se prolongará durante diez días.

El anuncio se produjo después de que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieran en Washington el martes en el primer encuentro bilateral directo en décadas, aunque sin participación de Hizbulá. EFE

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