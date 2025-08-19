Hola México Film Festival celebra su edición 17 en septiembre en Los Ángeles

The Swiss voice in the world since 1935

Los Ángeles (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Hola México Film Festival (HMFF), el encuentro de cine mexicano más grande en el extranjero, arranca el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles, con una muestra que incluye más de 20 películas y dos decenas de cortometrajes de su programa centrado en cineastas emergentes.

La cita, que alcanza ya su edición 17, contará una amplia gama de títulos que incluyen ´Batman Azteca: Choque de Imperios´, del director Juan Jose Meza-Leon; ´Corina´, un filme de Urzula Barba Hopfner; y ´Mirreyes vs Godinez´, de Chava Cartas, entre otras destacadas películas.

El festival contará con la proyección especial de la película ´Mistura´, una producción peruano-mexicana dirigida por Ricardo de Montreuil, con Barbara Mori y Christian Meier.

El Hola México se desarrolla como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. del 12 al 20 de septiembre en Los Ángeles.

Samuel Douek, fundador y director de HMFF, dijo en un comunicado que “en el clima político actual”, destacar los logros de los mexicanos y latinos “es crucial”.

Destacó el aporte de cineastas como Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo Del Toro, que son “un ejemplo” de éxito.

El festival también dará espació a la novena edición de Tomorrow ‘s Filmmakers Today (TFT), dedicado a fomentar el crecimiento de cineastas latinos emergentes, que selecciona a 20 nuevos directores del sur de California para participar en un programa intensivo de diez días. EFE

