Hombre que ONGs identifican como colombiano muere baleado por ICE en EEUU

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Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

El tiroteo ocurrió en Biddeford, un poblado de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país.

El incidente ocurre después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

La oficina del fiscal general de Maine informó que un agente de ICE estaba «llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido».

Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, de acuerdo al protocolo sobre tiroteos que involucran a la policía.

El FBI, por su parte, anunció que estaba investigando los hechos.

Un testigo, Lucas Scott, declaró a los medios locales que había escuchado al menos cuatro disparos después de ver a varios agentes de ICE rodear un vehículo blanco el lunes por la mañana.

Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin dar su nombre. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.

«No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración», dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

Imágenes del lugar del incidente en los medios mostraban un perímetro de seguridad establecido en una calle residencial, con un vehículo de la policía científica estacionado junto a una tienda roja.

Manifestantes opuestos al ICE se reunieron en la zona con carteles que decían: «Fuera ICE».

«Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó», dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente ocurrido en Maine.

En el incidente de la semana pasada en Texas, las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.

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