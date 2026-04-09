Homicidios en Uruguay bajan un 9,2 % en el primer trimestre del año

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Montevideo, 9 abr (EFE).- Los homicidios en Uruguay bajaron un 9,2 % en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de tiempo de 2025, mientras que las rapiñas descendieron un 7,3 % y los hurtos un 10,1 %.

Así lo indicó este jueves el Ministerio del Interior del país suramericano en un informe en el que detalló las cifras de diversos tipos de delitos.

Allí apuntó que los homicidios bajaron un 9,2 % (98 a 89) y las amenazas un 5,8 % (4.619 a 4.353). Contrario a esto, los heridos por armas de fuego aumentaron un 5 % (299 a 314) y las lesiones un 0,3 % (3.004 a 3.014).

Por otra parte, los homicidios de mujeres por violencia machista bajaron un 85,7 % al pasar de siete a uno, mientras que los delitos sexuales disminuyeron un 8,5 % (804 a 736).

En materia de delitos contra la propiedad, las rapiñas bajaron un 7,3 % (4.244 a 3.934), los hurtos un 10,1 % (27.507 a 24.720), las estafas un 1,6 % (7.227 a 7.109), los abigeatos un 28,4 % (204 a 146) y los vehículos hurtados fueron un 12,3 % menos (3.657 a 3.206).

El Ministerio añadió que los delitos complejos también sufrieron una baja. Las extorsiones disminuyeron un 15,3 % (137 a 116) y los secuestros un 100 % (1 a 0).

Por otro lado, la cartera indicó que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 hubo una baja del 6,7 % en los homicidios, de un 8,2 % en las rapiñas y de un 8,8 % en los hurtos.

En tanto, los homicidios de mujeres por violencia machista bajaron un 41,7 % y los delitos sexuales un 5,4 %, mientras que las denuncias por violencia machista subieron un 1,1 %.

El aumento más grande en ese período de tiempo se dio en los abigeatos, que subieron un 7,4 %. EFE

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