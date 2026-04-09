Honduras autoriza extraditar a Guatemala a líder de la MS-13 condenado por varios delitos

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Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras concedió este jueves la extradición hacia Guatemala de Álvaro Osiris Acosta, un presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por la justicia guatemalteca para cumplir condenas por múltiples delitos.

La decisión fue adoptada por un juez de extradición de primera instancia tras la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, indicó el poder Judicial en un comunicado.

Según la solicitud de extradición, el hondureño fue sentenciado, en una fecha no precisada, por «asesinato, narcoactividad, delitos contra el ambiente y suspensión, alteración del estado civil, uso público de nombre supuesto», detalló el Tribunal Supremo.

El acusado, de acuerdo al expediente, utilizaba al menos cuatro identidades falsas para evadir a la justicia, bajo los alias de William Contreras, José Lagos, Marlon Andrade y Roger Castro, una táctica que le permitió, en el pasado, recuperar su libertad tras detenciones previas.

Acosta fue capturado a mediados de diciembre pasado cuando salía de la cárcel conocida como La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso (este), tras cumplir una condena por delitos no precisados.

Un juez de primera instancia dictó su arresto provisional el mismo día de la detención y ordenó que fuera recluido en La Tolva, donde continuará mientras se concreta su traslado a Guatemala.

De acuerdo con los informes oficiales, Acosta ocupa dentro de la estructura de la MS-13 un rango similar al de Yulan Adonay Archaga, alias El Porky, cabecilla de la pandilla que se fugó en 2020 de un juzgado en El Progreso, en el norte hondureño, y enfrenta cargos por cinco asesinatos.

Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre Archaga, quien, según el Departamento de Estado, “es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla MS-13, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos con armas automáticas”.

Hasta ahora no se conoce la fecha de su entrega a las autoridades guatemaltecas, según el Tribunal Supremo, que señaló que la defensa del hondureño tiene tres días para decidir si presentará recursos para evitar la extradición de su defendido.

Las autoridades de Honduras han extraditado desde 2014 a más de 60 hondureños a Estados Unidos y a otros países, la mayoría por narcotráfico.

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012, tras la aprobación de una reforma constitucional. EFE

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