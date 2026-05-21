Honduras confirma un primer caso importado de sarampión y descarta transmisión comunitaria

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Tegucigalpa, 21 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este jueves el primer caso de sarampión importado, en un hondureño que estuvo en Guatemala, aunque descartaron una transmisión comunitaria en el país, declarado libre de esta enfermedad desde 1997.

El paciente, de 40 años y originario del departamento de Yoro (norte), permaneció los últimos seis meses en el departamento de El Petén, en Guatemala, donde se habría contagiado mientras se encontraba en un albergue, informó el jefe de Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Con más de 4.700 casos confirmados y cuatro bebés fallecidos, Guatemala es el país más afectado por un brote de sarampión que está afectando a Centroamérica.

Tras ser deportado por las autoridades migratorias guatemaltecas, el hondureño que ha dado positivo al sarampión fue interceptado en el punto de control terrestre de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque (oeste), fronterizo con Guatemala.

«Se puso en aislamiento y se procedió al envío de la muestra inmediatamente. Esta muestra fue procesada y el día de ayer (miércoles) tuvimos ya el resultado confirmatorio de esta persona, que actualmente se encuentra estable y en aislamiento», explicó Mejía.

El paciente presentó síntomas como «fiebre, tos, conjuntivitis, dolor en las articulaciones y erupciones en la piel», enfatizó Mejía, quien agregó que nueve personas que tuvieron contacto con el contagiado permanecen también aisladas y se encuentran asintomáticas.

«Toda persona con fiebre y exantema (erupción en la piel), sobre todo si proviene de países con reportes como Guatemala, México, Estados Unidos o Canadá, es sospechosa de sarampión hasta que se demuestre lo contrario», advirtió.

El funcionario aclaró que «Honduras no tiene casos de sarampión autóctonos, este caso es importado» e instó a la población vacunarse contra la enfermedad.

La inmunización contra esta enfermedad es gratuita en el país, que se mantiene en «vigilancia epidemiológica» en todas sus fronteras ante el riesgo de propagación. EFE

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