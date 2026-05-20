Honduras impide ingreso de militares salvadoreños en frontera por falta de autorización

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Tegucigalpa, 19 may (EFE).- El Gobierno hondureño afirmó este martes que impidió el ingreso de militares de El Salvador en un paso fronterizo común por carecer de autorización legislativa y de coordinación diplomática previa, aunque aseguró que «en ningún momento» intentó obstaculizar la entrega de ayuda a escolares.

Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, las autoridades hondureñas apostadas en la frontera entre ambos países permitieron el ingreso del personal civil y el libre tránsito de las donaciones destinadas a más de una treintena de centros educativos de pueblos fronterizos.

Sin embargo, la Cancillería hondureña precisó que, de conformidad con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República, el ingreso de personal militar extranjero en uniforme de servicio activo «requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal» que, en este caso, no se cumplió.

«Al no haberse cumplido ninguno de estos requisitos, y en estricto apego a la ley, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente», señala la nota oficial, que subraya que la restricción se circunscribió exclusivamente al porte del uniforme militar.

Honduras enfatizó que «no puede hacer excepciones» en materia de soberanía territorial «sin comprometer los principios que rigen su soberanía», los cuales se aplican de manera universal a cualquier Estado.

Recalcó además que «en ningún momento existió intención alguna de obstaculizar una acción humanitaria» y que se ofrecieron «todas las facilidades» para que el material educativo y el personal civil pudieran «ingresar y cumplir su propósito».

La delegación salvadoreña estaba encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien cuestionó que las autoridades hondureñas impidieran su ingreso a Nahuaterique, uno de los seis territorios que estuvieron en disputa durante un centenario contencioso limítrofe entre ambos países, resuelto en 1992 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ante este incidente, Honduras invitó «respetuosamente» al Gobierno de El Salvador a coordinar futuras iniciativas de asistencia a través de la Comisión Binacional de Seguimiento y los canales diplomáticos ya establecidos para las zonas fronterizas.

La Cancillería hondureña reafirmó «el valor histórico, cultural y humano» de su relación con El Salvador y afirmó que mantiene comunicación con su contraparte salvadoreña para fortalecer la coordinación y garantizar que este tipo de situaciones se resuelvan de «manera expedita y en un marco de pleno respeto mutuo». EFE

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