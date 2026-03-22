Honduras pacta con EEUU trabajo conjunto contra el crimen organizado

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Honduras se comprometió este domingo a trabajar con las agencias de seguridad de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, tras una reunión entre Kristi Noem, enviada especial de Washington para una alianza de seguridad en América Latina, y el presidente hondureño, Nasry Asfura.

A principios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una alianza con algunos países latinoamericanos para «destruir» a los cárteles de la droga, durante una cumbre en Florida a la que acudió Asfura, entre otros mandatarios derechistas de la región.

Honduras es uno de los países más violentos de Centroamérica, donde operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, protagonistas de la mayor parte de los homicidios y del narcotráfico en el país, y declaradas organizaciones terroristas por Washington.

«Ha sido una reunión (…) con muy buena receptividad» donde se abordaron temas como migración y seguridad para «trabajar juntos y hacer una América más próspera», dijo Asfura tras reunirse por más de dos horas con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Durante la comparecencia de Asfura no se permitieron preguntas a la prensa, mientras que Noem abandonó el lugar sin dar declaraciones.

«Garantizamos que vamos a poner todo nuestro empeño para poder trabajar conjuntamente» y coordinadamente «entre nuestras instituciones nacionales» y «las diferentes agencias federales de los Estados Unidos para combatir más eficientemente el crimen», afirmó el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.

Honduras planteó a Noem algunas «necesidades» para «fortalecer la lucha contra el crimen organizado», mientras que Estados Unidos mostró interés en «apuntalar algunos aspectos específicos» contra el narcotráfico, agregó Velásquez.

Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra la inmigración, fue despedida como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar esta alianza con países latinoamericanos denominada «Escudo de las Américas».

En Honduras, el oficialismo prepara una reforma penal para endurecer las leyes contra el crimen organizado, en una América Latina donde algunos gobiernos buscan adoptar elementos de la lucha antipandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, muy cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Asfura recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. A las puertas de la votación, el republicano también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

jjr/cjc