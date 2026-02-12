Honduras refuerza su Fuerza Aérea con dos nuevos helicópteros Airbus comprados en Alemania

Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- Honduras recibió dos helicópteros Airbus H-145D3 procedentes de Alemania, que se suman a los dos entregados en 2024, que servirán para misiones de protección civil, ayuda humanitaria y seguridad nacional, informó este jueves el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera.

Las aeronaves ya se encuentran en la capital de Honduras para su ensamblaje y se prevé que entren en servicio en unas dos semanas, explicó Rivera, quien precisó que, pese a que el proyecto inicial contemplaba la adquisición de seis helicópteros, la compra se ajustó finalmente a cuatro unidades.

Los helicópteros fueron recibidos la noche del miércoles por el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), el general de brigada Walter Yanuario Paz, quien confirmó este jueves que los aparatos permitirán reforzar operaciones estratégicas como vigilancia aérea, apoyo logístico y misiones de emergencia.

Paz calificó esta compra como un «plan de nación» que busca equiparar la capacidad operativa de Honduras con la de países vecinos como El Salvador y Guatemala.

Con esta adquisición, la FAH alcanza un total de 10 helicópteros, aunque el jefe militar reconoció que varias unidades están fuera de servicio por mantenimiento y que el resto de la flota enfrenta un serio desgaste generacional.

Señaló que gran parte de la flota es «demasiado antigua», con modelos que operan desde 1987 e incluso veteranos de la guerra de Vietnam.

«Esto nos obliga a impulsar un verdadero plan de modernización para estar a la altura de las necesidades actuales del país», subrayó el comandante de la Fuerza Aérea.

Pese a la reciente adquisición, Paz subrayó la «urgencia» de fortalecer la capacidad de transporte aéreo para optimizar el combate al narcotráfico y la respuesta ante desastres naturales.

Ante esto, las autoridades de la FAH ya preparan nuevas propuestas técnicas que presentarán al presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, con el objetivo de dar continuidad a la renovación del equipo aéreo.

El 16 de octubre de 2024, el país centroamericano recibió los dos primeros helicópteros comprados en Alemania, cuyo coste global de los aparatos no ha sido precisado por las autoridades. EFE

