Hong Kong avanza en disolución de empresas relacionadas con el diario cerrado Apple Daily

2 minutos

Hong Kong, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Hong Kong ha iniciado el procedimiento para disolver tres empresas vinculadas al extinguido diario Apple Daily, fundado por el magnate prodemocrático Jimmy Lai y clausurado en 2021 en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020.

La Secretaría de Seguridad anunció que su titular, Chris Tang, ha remitido notificaciones escritas a Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y AD Internet Limited, concediéndoles plazo hasta el 25 de febrero para presentar alegaciones antes de recomendar al jefe del Ejecutivo la eliminación de estas sociedades del Registro de Empresas, según el medio local RTHK.

Las tres compañías fueron condenadas previamente, junto con Lai, por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y por conspirar para publicar material sedicioso, delitos tipificados en la normativa de seguridad nacional.

Cada una recibió una multa de 3.004.500 dólares hongkoneses (unos 385.000 dólares estadounidenses).

Un portavoz de la Secretaría invocó el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional, que faculta la suspensión de operaciones o revocación de licencias a entidades sancionadas por esta norma.

“Considerando la gravedad de los delitos cometidos, se estima necesario prohibir la operación o continuidad de estas compañías en Hong Kong para salvaguardar la soberanía nacional”, señaló el portavoz en un comunicado.

De aprobarse la propuesta por el jefe del Ejecutivo, las empresas serán eliminadas del registro y pasarán a considerarse “organizaciones prohibidas”. Quienes actúen como miembros o presten ayuda a estas entidades se enfrentarán a multas de hasta 1.000.000 de dólares hongkoneses (128.000 dólares) y penas de hasta 14 años de prisión.

El vocero subrayó que aplicarán “con resolución, plenitud y fidelidad” las leyes vigentes para prevenir, reprimir y castigar cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad estatal.

Apple Daily, último diario abiertamente prodemocrático de la excolonia británica, cesó operaciones en junio de 2021 tras una redada policial masiva, la congelación de activos y la detención de directivos bajo la Ley de Seguridad Nacional promulgada tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Lai, fundador del rotativo y símbolo de la disidencia hongkonesa, fue condenado a 20 años de prisión el lunes pasado en el mismo caso.

El empresario, de 78 años, permanece encarcelado desde diciembre de 2020 y acumula condenas previas por manifestaciones no autorizadas y fraude en arrendamiento de oficinas. EFE

msc/aa/rrt