Honran a Juan Luis Guerra por su «invaluable contribución a la proyección» de R.Dominicana

Santo Domingo, 19 feb (EFE).- La Alcaldía de Santiago, la segunda ciudad de la República Dominicana, declaró este jueves ‘Visitante Distinguido’ al cantautor Juan Luis Guerra, en reconocimiento «a su trayectoria artística y a su invaluable contribución a la proyección internacional» de la cultura nacional, que regresa a la localidad con dos conciertos tras casi 20 años de ausencia.

Este reconocimiento «es una muestra del cariño sincero de un pueblo que se siente orgulloso de su trayectoria, de su música y de la manera digna en que ha llevado nuestra bandera ante el mundo”, le dijo a Guerra el alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez, tras entregarle la distinción, aprobada por unanimidad por el Concejo de Regidores.

El homenaje coincide con la presentación del artista este viernes y sábado en el Estadio Cibao de Santiago, la primera en casi 20 años en esa ciudad y donde se esperan unas 19.000 personas por noche, según dijo este jueves a la prensa el productor del concierto, Saymon Díaz.

El empresario prometió «dos noches mágicas» con «mucha tecnología, muchos efectos especiales y muchas sorpresas».

Nacido en 1957 en Santo Domingo, Juan Luis Guerra es considerado uno de los artistas más importantes de la música latina, después de que junto a 4.40 le llegara el reconocimiento internacional con ‘Ojalá que llueva’ (1989) y ‘Bachata rosa’ (1990).

En sus más de cuatro décadas de carrera ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos dos Grammy estadounidenses, una decena de Latin Billboard y una treintena de Grammy Latinos, siendo uno de los artistas con más de estos galardones.

Al margen de la música, en 2024 presentó su primera incursión en el mundo del cine con la película de animación ‘Capitán Avispa’, de la que es productor, que dirigen su hijo Jean Guerra y Jonnathan Meléndez y que contó con las voces, además del propio Juan Luis Guerra, de artistas como Luis Fonsi, Juanes, Joy Huerta, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo, Héctor Aníbal, Amelia Vega, Bianca García y Roger Zayas. EFE

