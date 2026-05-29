Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. La paz, a falta de la firma de Trump

IRÁN GUERRA | Trump mantiene una reunión con su equipo para tomar una «decisión final» sobre Irán (Texto)

– Cancilleres de Irán y Omán tratan la “futura administración” del estrecho de Ormuz (Texto)

– Rubio se reúne con mediador paquistaní antes de que Trump tome una decisión sobre Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El petróleo de Texas baja casi un 2 % ante el posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán (Texto)

2. Un dron impacta en un edificio de viviendas en Rumanía

UCRANIA GUERRA | Europa y la OTAN condenan el impacto de un dron ruso contra un edificio de Rumanía (Texto)

– Putin dice que origen del dron que impactó en edificio rumano no está claro y pide pruebas (Texto)

– Rumanía expulsa a un alto diplomático ruso tras el ataque con dron que dejó dos heridos (Texto) (Vídeo)

3. Israel sigue atacando el Líbano

IRÁN GUERRA LÍBANO | Nuevos ataques israelíes provocan la muerte de al menos seis personas en el sur del Líbano (Texto)

– Aoun y Rubio abordan la situación del Líbano en medio de esfuerzos para fin del conflicto (Texto)

– El Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano (Texto) (Foto)

– Aumentan a 3.324 los muertos en el Líbano tras los últimos ataques de Israel (Texto)

EL DATO DEL DÍA

PETRÓLEO BRENT | Al cierre de los mercados europeos, el precio del barril de petróleo brent para entrega en julio cae este viernes casi el 2 %, hasta los 92 dólares, ante las esperanzas de que Estados Unidos e Irán firmen la paz. (Texto)

NUESTROS TEMAS

BÉLGICA ARTE | Un dibujo del pintor Peter Paul Rubens que representa a tres apóstoles y un manuscrito redactado cuando tenía 30 años han sido redescubiertos y sacados a la luz por primera vez en su ciudad natal, Amberes, donde la casa museo del artista exhibe una hoja de cuaderno de hace más de 400 años. Por Ignacio Blanco desde Amberes (Bélgica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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