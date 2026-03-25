HRW alerta sobre la situación en Hong Kong tras reportes de arrestos de libreros

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La oenegé Human Rights Watch (HRW) advirtió el miércoles que Hong Kong se vuelve cada vez más «distópico», luego de que reportes de la prensa aseguraran que la policía arrestó al dueño de una librería y su personal, y decomisó libros.

Pong Yat-ming y tres empleados de la librería Book Punch enfrentan acusaciones de vender publicaciones sediciosas bajo la ley de seguridad nacional de 2024, informaron el martes los diarios locales South China Morning Post y Ming Pao y la television TVB, citando fuentes no identificadas.

Según los reportes, policías registraron el local y decomisaron libros como la biografía del magnate de la prensa de Hong Kong Jimmy Lai, sentenciado en febrero a 20 años de prisión por crímenes de seguridad nacional.

HRW advirtió este miércoles que «Hong Kong se ha vuelto crecientemente distópico».

«Primero, las autoridades encarcelan al dueño de un diario, luego arrestan a la persona que vende libros sobre él. ¿Quién sigue?», preguntó Elaine Pearson, directora de HRW para Asia en un comunicado.

«Será la gente ordinaria la que sufrirá las consecuencias», agregó.

Consultada por la AFP sobre los arrestos, la policía se limitó a responder que «toma acciones acorde con las circunstancias actuales y de acuerdo con la ley».

Book Punch estaba cerrada el martes, observó un periodista de AFP, con un aviso que dice: «Debido a un incidente inesperado, cerrado por un día. Lamentamos el inconveniente».

La biografía de Lai, «The Troublemaker», fue escrita por Mark Clifford, exdirector de Next Digital, la empresa del magnate de 78 años.

Cuenta la migración que hizo Lai desde China continental a Hong Kong, donde se convirtió en un disidente millonario y fundador del clausurado periódico Apple Daily.

Hong Kong adoptó en 2024 una ley de seguridad nacional adicional a una legislación más amplia que impuso China tras las protestas prodemocracia de 2019 en la ciudad autónoma.

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