Humberto Zepeda, en el «nombre» del padre en un juicio por asesinato en Francia

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«Hasta el día que me muera, él va a ser mi hijo y yo seré su padre», responde el chileno Humberto Zepeda, ante la mirada impasible de su hijo Nicolás, juzgado en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa.

Nicolás Zepeda fue condenado en apelación en 2023 a 28 años de prisión por matar a Narumi Kurosaki en 2016 en Besanzón, pero la Corte de Casación francesa ordenó repetir el juicio por irregularidades.

Desde el inicio de este mediático juicio sin cadáver, la acusación intenta romper el muro del acusado de 35 años, que clama su inocencia pese a los indicios en su contra: «No maté a Narumi».

Este martes, la sexta audiencia ante el imponente y neoclásico tribunal de Lyon, en el este de Francia, era muy esperada porque declaraban los padres de Nicolás: Humberto y Ana Luz Contreras.

Para la acusación, la férrea defensa de la inocencia de su hijo le impediría a este confesar, un principio explicado incluso por Roland Coutanceau, un psiquiatra que tomó la palabra justo antes.

«Si mi padre me cree inocente, prefiero decir que no he sido yo», explicó Coutanceau, precisando que el punto de inflexión se da cuando los padres dicen que siempre lo querrán incluso si es culpable.

– «En nombre de un padre» –

El padre de Zepeda, de 62 años, defiende a capa y espada su inocencia e incluso escribió un libro de casi 500 páginas, en el que cuestiona la investigación que llevó a la extradición de su hijo en 2020 de Chile a Francia.

Vestido con jersey oscuro y camisa blanca, Humberto entró con paso tranquilo a la sala del tribunal. El sábado, pudo visitar a su hijo en prisión, por primera vez desde el juicio en 2023 en Vesoul.

Entonces, su declaración se centró en su visión de la investigación, pese a que su testimonio debía abordar sobre todo la personalidad y las acusaciones de su hijo.

«Si se sale de este marco, le cortaré la palabra», le advirtió este martes el presidente del tribunal, Éric Chalbos, al inicio de su declaración de más de dos horas.

Humberto, con la voz entrecortada por momentos, se aplicó y recordó la vida de un chico «muy curioso, tranquilo y solidario», «en nombre de un padre que conoce a Nicolás desde el vientre de la madre».

– El «amor» paterno –

Pero la acusación no tardó en intentar romper el muro del acusado:

-«Si su hijo le dice hoy: ‘Maté a Narumi’, ¿su amor por él cambiaría?», le preguntó a Humberto la abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galley.

+»Yo respeto y voy a respetar siempre la decisión de juez», le respondió.

-«Yo no hablo de eso, hablo del amor de un padre…», le relanzó la letrada.

+»Hasta el día que me muera él va a ser mi hijo y yo seré su padre. Pero ante todo, por mucho amor que tenga a mi hijo, él va a tener que aceptar, y yo también, lo que este jurado decida», concluyó.

– «En nombre de las madres» –

El «narcicismo y la admiración que Nicolás Zepeda puede tener hacia su padre» le impiden confesar, aseguró a la prensa Sylvie Galley, para quien el acusado teme perder «el amor y la admiración de sus padres».

La víspera, los magistrados, el jurado popular y el público presente en los pequeños bancos de madera asistieron a una audiencia muy diferente, marcada por la declaración bañada de lágrimas de la madre de Kurosaki.

«¡Tengo ganas de matar a Zepeda! Este deseo ha estado en mí desde siempre. Pero incluso matándolo, no quedaré satisfecha», confesó Taeko Kurosaki.

Desde el primer día, sigue el juicio sentada en primera fila junto a sus otras dos hijas. «En nombre de las madres del mundo entero, nunca podré tolerar que este hombre salga un día de prisión», agregó.

El juicio debe terminar el jueves. Zepeda se enfrenta a la cadena perpetua.

tjc-gir/lb