IATA ve «delicada» la situación de cancelación de vuelos a Venezuela y promueve diálogo

San Salvador, 9 dic (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera «delicada» la situación de la cancelación de vuelos hacia Venezuela, luego de los avisos de precaución al sobrevolar el espacio venezolano, por lo que buscar «asegurar» un diálogo para que «el sector tome las mejores decisiones», señaló este martes su vicepresidente regional, Peter Cerdá.

«Es una situación delicada donde IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector», respondió Cerdá al ser consultado por EFE sobre el tema en una conferencia de prensa en San Salvador.

El vicepresidente de IATA analizó que el impacto de dicha situación para Venezuela, que quedó sin operaciones de aerolíneas extranjeras debido a las cancelaciones, es «importante» porque el país «ya estaba sufriendo de una falta de conectividad a nivel regional y global».

Cerdá señaló que «hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos».

Asimismo, compartió que en España, por ejemplo, «se han cancelado cuatro líneas áreas que supone aproximadamente unos 6.000 pasajeros por semana».

«Panamá son 2.200 pasajeros y en Colombia son 1.500 pasajeros a la semana considerando también que estamos entrando en una de las temporadas más altas para nuestra industria por la Navidad y el Año Nuevo», agregó.

«Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad», apuntó.

Cerdá añadió que «cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una».

Las declaraciones del vicepresidente de IATA se produjeron tras su participación en un evento de alto nivel con personalidades de la industria aérea.

Venezuela perdió en dos semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales, tras la advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense el pasado 21 de noviembre, sobre el espacio aéreo del país suramericano y el sur del Caribe, en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval de EE.UU. en la región.

Para la primera semana de diciembre, las 12 líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron vuelos.

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que el presidente Donald Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que su homólogo Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país. EFE

