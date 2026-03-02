Identifican al autor del tiroteo en Texas y la cifra de víctimas mortales asciende a 4

2 minutos

Austin (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Las autoridades locales en Texas identificaron este lunes al autor de un tiroteo en un bar en Austin, la capital del estado, e informaron de que la cifra de víctimas mortales, que incluye a esa persona, ascenderá a cuatro ya que retirarán el soporte vital a un herido que estaba en estado crítico.

El sospechoso fue identificado como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense de origen senegalés que vivía en los suburbios de Austin.

El hombre, de 53 años, fue abatido a tiros por las autoridades que respondieron al incidente y llevaba una suéter con la frase «propiedad de Alá» y una camisa con la bandera de Irán, según informaron oficiales locales en una rueda de prensa este lunes por la tarde.

Aunque las autoridades federales, incluyendo el FBI, están investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo, aún no han encontrado una motivación clara para el mismo.

«Cualquier afirmación sería prematura. Queremos tener los hechos 100 % correctos», señaló el agente especial del FBI Alex Doran en declaraciones a reporteros.

El sospechoso no estaba en el radar de las autoridades, según afirmaron Doran y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada el domingo, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, primero desde su coche y luego desde la calle, hiriendo a las personas que se encontraban en el patio y dentro de un bar.

Las autoridades identificaron también hoy a las dos víctimas mortales del tiroteo como Savitha Shan y Ryan Harrington, pero no entregaron más información sobre la última, que se espera sea desconectada del soporte vital esta tarde.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron un operativo contra Irán que acabó con la muerte del ayatolá, Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula. Irán, por su parte, ha respondido con ataques a Tel Aviv y Jerusalén y algunos países de la región donde hay bases militares estadounidenses.

Tras anunciarse el inicio de los bombardeos, el director del FBI, Kash Patel, elevó el nivel de alerta terrorista en EE.UU.. EFE

