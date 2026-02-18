Iglesia católica de Bolivia marca inicio de la Cuaresma con llamado a ayuno y oración

La Paz, 18 feb (EFE).- La Iglesia católica en Bolivia inició la Cuaresma este Miércoles de Ceniza con celebraciones litúrgicas en templos del país y un llamado a vivir este período como un tiempo de «conversión» y práctica del ayuno, la oración y la limosna.

El llamado fue realizado por monseñor Giovani Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), en la homilía pronunciada durante la eucaristía principal celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, en la ciudad de La Paz.

«No vivamos este tiempo como si se tratara solamente de un tiempo de prácticas externas, ni como un tiempo que por tradición repetimos cada año. Vivamos la Cuaresma como un tiempo en el que recibimos de parte de Dios una llamada, la llamada a volver a él con todo el corazón”, expresó Arana ante los asistentes.

La ceremonia contó con la presencia de otros miembros del Episcopado y de la feligresía que acudió al templo para participar en el inicio del periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa.

El rito central fue la imposición de la ceniza, elaborada a partir de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza se coloca en la frente de los creyentes antes de la comunión, como símbolo de la frase bíblica «polvo eres y en polvo te convertirás».

Arana señaló que «la propuesta que se hace (desde la Iglesia) es clara», entrar en «un tiempo de conversión» y acompañar la escucha de la palabra de Dios «con la práctica del ayuno».

Según el calendario litúrgico católico, el Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma, un tiempo que rememora los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto a prueba de tentaciones, así como los años de Israel en el desierto y el diluvio.

Este periodo constituye la preparación para la Semana Santa, en la que los católicos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Por su parte, Jorge Fernández, miembro de la Comisión de Educación de la CEB, explicó a EFE que en este tiempo los creyentes consideran “tres elementos”: la oración, el ayuno y la limosna, que preparan a cada persona para tener un “encuentro con Dios”.

Los actos religiosos católicos han cobrado mayor realce desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el pasado 8 de noviembre, lo que se ha evidenciado en la participación de autoridades en varias de las principales celebraciones durante estos meses, algo que no era frecuente durante los casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

