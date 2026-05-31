Iglesia mexicana rechaza “diversos proyectos” de la Corte para despenalizar el aborto

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Ciudad de México, 31 may (EFE).- La Iglesia católica de México rechazó este domingo “diversos proyectos” discutidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “ponen en juego la protección de la vida humana” y, que según la institución, despenalizan el aborto en cualquier momento del embarazo.

En su editorial dominical ‘Desde la Fe’, la arquidiócesis mexicana sostuvo que la defensa de la dignidad humana no puede quedar reservada únicamente a especialistas, legisladores o jueces, sino que corresponde a las familias, a las comunidades, a las organizaciones sociales.

Por ello, indicó que la sociedad debe vigilar que “las leyes y las instituciones estén verdaderamente al servicio de la persona”.

La respuesta por parte de la institución religiosa se da días después de que la SCJN aplazó la votación del proyecto del ministro Irving Espinosa para declarar inconstitucional una ley local del estado mexicano de Aguascalientes, cuya normativa protege la vida desde la vida desde la concepción y sanciona como delito doloso el aborto después de las seis semanas de gestación.

Según la Iglesia católica, este tipo de intentos de justificar las “iniciativas proaborto” han abierto la puerta a que las mujeres embarazadas sean discriminadas y a una mayor irresposabilidad de hombres que embarazan a la mujer, así como mayor riesgo de abuso sexual sin consecuencia hacia los violentadores.

“Nos preocupan que algunas iniciativas sean presentadas como ampliaciones de derechos cuando, en realidad, pueden implicar la exclusión de otros seres humanos de la protección que el Estado está llamado a garantizar”, sentenció.

En la semana, colectivos de corte conservador, como el Frente Nacional por la Familia, protestaron en las inmediaciones de la SCJN mencionando que supuestamente este proyecto pretende que el aborto sea legal hasta los nueve meses de embarazo, argumento del que hasta ahora no existe un comunicado o documento publico que lo compruebe.

Contrario a esta postura, organizaciones como Human Rights Watch (HRW), han llamado al Estado mexicano a eliminar el delito de aborto y han advertido que la criminalización social sigue siendo una de las principales barreras que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.

El 24 de abril de 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.

A esta decisión se han sumado 23 de los 32 estados del país, tras la sentencia histórica de la Suprema Corte que en 2023 declaró inconstitucional criminalizar el derecho a decidir, y ordenó al Congreso federal eliminar el delito de aborto del Código Penal. EFE

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