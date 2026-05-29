Impago de salarios en Rusia se duplica por la guerra y alcanza el máximo en una década

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Moscú, 29 may (EFE).- Los impagos de los salarios en Rusia se han más que duplicado en los últimos años y superaron los 2.000 millones de rublos (más de 25,9 millones de dólares), según informa la agencia estatal de estadísticas Rosstat, mientras las autoridades rusas sancionan y multan a los empresarios morosos para revertir esta tendencia.

El informe publicado en el portal oficial de Rosstat con datos de la situación a fines de 2025 indicó que en diciembre del año pasado 14.700 rusos no recibieron a tiempo sus salarios, 6.500 trabajadores más que un año antes.

El incremento de los impagos durante ese año ascendió a los 1.134 millones de rublos (cerca de 14 millones de dólares), la cifra más alta desde 2016, cuando las deudas ante los empleados ascendieron a los 1.566 millones de rublos (23,4 millones de dólares, según las tasas de cambio promedio de ese año).

Se trata de un incremento anual (127 %), un porcentaje también sin precedentes en los 20 años de estadísticas de Rosstat, que superó el anterior récord del 77 %, provocado por la crisis financiera mundial de 2009.

La agencia rusa indicó que el 87 % de los impagos estuvo vinculado a «la ausencia de recursos» de los empleadores privados, un motivo que en 2025 se incrementó en un 98 % y ascendió a los 1.763 millones de rublos (22 millones de dólares).

El restante 13 % de los impagos de empresas estatales ascendió a los 263,9 millones de rublos (3,3 millones de dólares), algo que Rosstat vinculó al déficit presupuestario de las regiones.

Justamente el pasado miércoles el Gobierno ruso se vio obligado a condonar la deuda presupuestaria de la mayor parte de las regiones del país (68 de las 89 existentes), valorada en 440.000 millones de rublos (6.192 millones de dólares) correspondientes al ejercicio de 2024-2025, según informó el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.

Los presupuestos estatales rusos están en números rojos en el quinto año de guerra con Ucrania y a finales del año pasado la región siberiana de Yakutia fue la primera en reconocer la suspensión de pagos a combatientes rusos por falta de fondos.

Rosstat indicó que la mitad de las regiones rusas tienen deudas de pagos salariales, destacando las regiones de Krasnodar, Jakasia, Nizhni Nóvgorod, Tver y Vólogda.

Según comentó al periódico Védomosti el experto del Centro de Análisis Macroeconómico de Rusia, Ígor Poliakov, estas deudas crecen debido a la ralentización de la economía rusa impulsada por los altos tipos de interés del Banco Central ruso, que impide el acceso a créditos de corto plazo que podrían ser usados para pagar salarios.

«El incremento de las deudas puede ocasionar tensiones sociales en las regiones con gran concentración de empresas industriales», comentó a The Moscow News otro analista económico ruso.

Las leyes rusas prevén causas administrativas contra las empresas y personalidades jurídicas con multas de hasta 100.000 rublos (1.410 dólares) por el impago reiterado de salarios, o incluso causas penales, con multas de hasta medio millón de rublos (más de 7.000 dólares) o penas de hasta cinco años de cárcel.

Sin embargo, la situación persiste: en la cuenca hullera siberiana de Kuzbass una empresa minera adeudó a sus empleados más de 256 millones de rublos (más de 6,4 millones de dólares), mientras que en Omsk la compañía gasística local afronta una causa penal por impagos reiterados de salarios, según informaron esta semana medios locales.EFE

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