Imputan «terrorismo» a los tripulantes de una lancha de EEUU interceptada en Cuba

Seis tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos e interceptada por guardacostas cubanos en sus aguas territoriales, según La Habana, fueron acusados formalmente de «terrorismo», informó este martes la fiscalía.

Los imputados formaban parte de un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero, cuando supuestamente intentaban infiltrarse en Cuba. En el enfrentamiento con guardafronteras murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros seis resultaron heridos.

«Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal» y también se «dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional», señaló la Fiscalía General de la República en un comunicado.

El fiscal Edward Robert había adelantado el sábado que los seis detenidos iban a ser acusados por «delitos de terrorismo», en un programa de la televisión nacional.

A bordo de la lancha con matrícula estadounidense, había armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según las autoridades.

La Habana afirma que el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.

La Habana afirmó el jueves que Washington estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre ese hecho, que se produjo en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

La administración de Donald Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la «amenaza excepcional» que supondría la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, para su seguridad nacional, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán, sus aliados.

Las autoridades cubanas informaron el lunes sobre la detención en La Habana de 10 panameños por presunta «propaganda» contra el gobierno.

