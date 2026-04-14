Inaugurada en Rabat la torre más alta de Marruecos, obra del español Rafael de La-Hoz

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(Actualiza con más datos de la torre y el arquitecto)

Rabat, 14 abr (EFE).- Marruecos inauguró ayer lunes la Torre Mohammed VI, el rascacielos más alto del reino con 250 metros de altura y 55 plantas, un símbolo de modernidad diseñado por el arquitecto español Rafael de La-Hoz en colaboración con Hakim Benjelloun, y que redefine la silueta urbana de Rabat y Salé en la orilla norte del río Buregreg.

El príncipe heredero, Moulay El Hassan, por orden del rey Mohammed VI, presidió la ceremonia de inauguración de esta torre, impulsada por el proyecto de desarrollo de la valle del Buregreg y parte del plan ‘Rabat Ciudad de las Luces, capital marroquí de la Cultura’, informó la agencia oficial MAP.

Dicho plan transforma la urbe en un polo cultural mediante la rehabilitación patrimonial, espacios modernos y eventos artísticos, bajo un enfoque sostenible que une tradición y modernidad.

La torre cuenta con 55 plantas sobre un podio de cuatro niveles y una superficie construida de más de 100.000 metros cuadrados; con 36 ascensores, la nueva torre alberga un hotel de lujo Waldorf Astoria, oficinas, residencias, un observatorio del patrimonio de Rabat y de la vecina Salé con vistas panorámicas, además de sala de conferencias, biblioteca, comercios y restaurantes.

El edificio destaca por sus fundaciones de 60 metros antisísmicas y anticrecidas, un amortiguador armónico contra vientos y vibraciones, fachadas con iluminación dinámica y 4.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, y sistemas de recuperación de energía y aguas pluviales.

La torre obtuvo las certificaciones internacionales LEED Gold, de origen estadounidense, y HQE, francesa, dos sellos que garantizan un alto nivel de sostenibilidad y eficiencia ambiental y la posicionan entre los edificios más innovadores y ecológicos de África.

Moulay El Hassan visitó, entre otros sitios de la nueva construcción, el lobby principal con muestras de artesanía marroquí, un apartamento piloto y el observatorio, desde donde se avista el patrimonio de las ciudades gemelas, con sus murallas, kasbahs y puertas antiguas.

De La-Hoz, uno de los arquitectos españoles más reconocidos internacionalmente, nació en Córdoba en 1955 y ha llevado a cabo trabajos reconocidos en España, Portugal, Polonia, Rumanía, Hungría, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.

En su trayectoria, en la que prima la tradición modernizadora y la apuesta por el diseño, la sostenibilidad y técnicas constructivas avanzadas, destacan las sedes corporativas de multinacionales españolas como Endesa, Repsol y Telefónica.

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