Incautados 3.289 kilos de marihuana procedentes de Canadá en el puerto español de Valencia

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Valencia (España), 26 mar (EFE).- La Guardia Civil española, junto con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han intervenido un cargamento de 3.289 kilos de marihuana que había llegado al puerto de Valencia, en el este de España, oculto en un contenedor procedente de Canadá.

La droga incautada supera los 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en el mercado europeo, informó la dirección general de la Guardia Civil en un comunicado.

La operación ha sido fruto de la colaboración internacional que realiza la Unidad Local de Análisis de Riesgos de Valencia (ULAR) y que dio su fruto el 7 de marzo con la localización de un contenedor en tránsito en el puerto de Valencia con esa cantidad de droga.

Se trata del mayor alijo aprehendido hasta la fecha con origen en Canadá, uno de los principales productores de marihuana a nivel mundial.

«Se confirma así la consolidación de una de las nuevas rutas de tráfico de cannabinoides con destino Unión Europa y se pone de manifiesto la introducción de nuevas variantes de esta sustancia en el territorio comunitario», indicaron las mismas fuentes.

El alijo resulta relevante por su cantidad, por las distintas variedades de marihuana introducidas y por el hallazgo, junto a la marihuana, de más de seis kilos de un hachís sustancialmente distinto al detectado habitualmente y de elevado valor en el mercado ilícito.

Tras esta aprehensión se investigan delitos de contrabando y contra la salud pública, cuya instrucción corresponderá a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia en funciones de guardia. EFE

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