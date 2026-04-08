Incautan 48 toneladas de marihuana en Río de Janeiro, un decomiso récord en Brasil

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Río de Janeiro, 8 abr (EFE).- La Policía de Río de Janeiro decomisó 48 toneladas de marihuana durante una operación realizada en un populoso complejo de favelas de la ciudad, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La acción fue calificada como la mayor incautación de marihuana registrada en Brasil, según un comunicado de la Policía Militarizada de Río.

El cargamento, valuado en unos 50 millones de reales (unos 9,8 millones de dólares), fue hallado en una construcción abandonada en Nova Holanda, la más poblada de las 17 favelas que hacen parte del Complexo da Maré, gracias al trabajo de los uniformados y perros adiestrados.

En el mismo lugar se encontraron cuatro fusiles y cuatro pistolas, además de 26 vehículos robados.

La operación, que comenzó el martes y concluyó en la madrugada de este miércoles, movilizó cerca de 250 policías y representó un «duro golpe contra el narcotráfico», según el comandante general de la Policía Militarizada de Río, Sylvio Guerra.

El coronel apuntó además, que gracias a la labor de inteligencia y la capacidad técnica y operativa de la corporación, la acción culminó sin «efectos colaterales» en referencia a víctimas fatales, pese a que se registró un intercambio de tiros con «criminales» que «atacaron» a un equipo del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE).

Los agentes detuvieron a un sospechoso con un quinto fusil, quien permanece hospitalizado bajo custodia.

De acuerdo con la Policía, el cargamento incautado superó el récord de 36,5 toneladas de marihuana decomisadas por la Policía de Carreteras en 2021 en el estado de Mato Grosso do Sul. EFE

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