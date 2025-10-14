Incendian un vehículo decorado con la imagen de un precandidato presidencial colombiano

2 minutos

Bogotá, 14 oct (EFE).- Unos desconocidos incendiaron un vehículo que estaba decorado con la imagen del precandidato presidencial colombiano de derechas Abelardo de la Espriella en el convulso departamento de Arauca (este), denunció este martes la campaña del aspirante.

El Movimiento Defensores de la Patria, liderado por el abogado De la Espriella, señaló en un comunicado que el ataque fue perpetrado el lunes contra el coordinador departamental de su campaña en Arauca, Juan Carlos Santamaría, y tachó lo ocurrido como un «acto de evidente intimidación política y violencia injustificable».

«Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Santamaría, con su familia y con todos los miembros del equipo territorial en Arauca, quienes han demostrado valentía y compromiso con la defensa de los valores democráticos y patrióticos que inspiran nuestro movimiento», agregó la información.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) publicó un video en el que se ve el carro incendiándose, con una imagen de De la Espriella y un mensaje que dice ‘Firme por la patria’.

«Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición», expresó Uribe en X.

El precandidato, por su parte, agradeció a Uribe el apoyo y señaló: «Enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos, seguimos en la lucha porque este país lo salvamos entre todos».

En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela donde fue cometido el ataque, operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año. EFE

jga/csr/cpy