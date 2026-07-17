Incendio forestal en parque natural cubre de humo la ciudad colombiana de Barranquilla

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Barranquilla (Colombia), 16 jul (EFE).- Una densa cortina de humo cubrió este jueves gran parte de la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, como consecuencia de incendios forestales en el parque natural Isla de Salamanca, ubicado en la margen opuesta del río Magdalena.

Brigadistas del parque y bomberos de Sitionuevo, municipio del vecino departamento de Magdalena, donde está situado el parque natural, luchan contra varios focos de fuego pero las dificultades de acceso al terreno han complicado las labores de control.

Como consecuencia de la humareda, habitantes de la zona sufrieron molestias respiratorias, irritación en ojos y garganta que obligaron a muchos a permanecer en sus hogares con puertas y ventanas cerradas.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se adopten de manera definitiva medidas que eviten los reiterados problemas por las quemas en la zona, que está bajo la responsabilidad de la Unidad de Parques Nacionales.

«¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo», publicó Char en su cuenta de X.

La Alcaldía de Barranquilla, la cuarta ciudad de Colombia, monitorea la calidad del aire, aunque la autoridad ambiental local aclaró que los niveles de partículas contaminantes se mantienen por debajo de los umbrales de alerta.

El secretario de Salud de Barranquilla, Manuel Zambrano recomendó especialmente a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares evitar salir a la calle. «En caso de hacerlo, es indispensable el uso de tapabocas y mantener la hidratación», señaló.

El Ministerio de Ambiente de Colombia advirtió hoy de que «el fenómeno de El Niño ya está generando cambios en las condiciones climáticas del país».

«La disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas, el mayor riesgo de incendios forestales y las afectaciones sobre el agua y la producción de alimentos son algunos de los impactos que pueden intensificarse a medida que este fenómeno se fortalece», señaló el ministerio. EFE

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