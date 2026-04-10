Incertidumbre en torno a las negociaciones entre Irán y EEUU previstas en Pakistán

afp_tickers

5 minutos

La incertidumbre se cierne el viernes sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, aún sin confirmación de la llegada de las delegaciones y con acusaciones cruzadas de incumplir el reciente acuerdo de alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento por la gestión iraní del estratégico estrecho de Ormuz, cuya reapertura estaba prevista en el acuerdo de alto el fuego anunciado el martes.

Por su parte, Irán se mostró indignado por los ataques israelíes en Líbano -que dejaron más de 300 muertos el miércoles-, e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega.

No obstante, Islamabad seguía adelante con los preparativos para las conversaciones de alto nivel, que, según fuentes oficiales, abordarán temas como el enriquecimiento nuclear de Irán y la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

La tregua de dos semanas se acordó para permitir las negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes con el objetivo de poner fin a un conflicto que ha dejado miles de muertos y agitado la economía mundial.

Después de cinco semanas bajo las bombas, los habitantes de Teherán se mueven entre la rabia, el temor y una profunda desilusión.

«Tengo miedo tanto de que la guerra vuelva a empezar como de que el régimen siga», dijo Sheida, que no quiso dar su apellido por seguridad.

Amir, un artista de 40 años, no cree que el acuerdo y las negociaciones «duren ni siquiera una semana». Según él, los responsables iraníes «no entienden la paz».

– Negociaciones «suspendidas» –

Desde el inicio del alto el fuego hay discrepancias sobre su extensión. Pakistán, mediador en el conflicto, aseguró que se aplicaba «en todos lados, incluido Líbano», pero Israel y Estados Unidos lo niegan.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, vinculó la celebración de negociaciones al respeto de la tregua «en todos los frentes, en particular en Líbano».

A la espera de los negociadores, Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Las conversaciones están previstas en un hotel de lujo.

Desde la Casa Blanca se confirmó la llegada el sábado de la comitiva encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump.

Pero del lado iraní persiste la incertidumbre. El embajador iraní en Pakistán anunció en X que su delegación llegaría el jueves por la noche, pero después borró el mensaje.

Y el viernes, la agencia de prensa iraní Tasnim afirmó que «las negociaciones están suspendidas» mientras no se respete «el alto el fuego en Líbano y el régimen sionista continúe sus ataques».

Incluso si las delegaciones terminan sentándose en la mesa, las posturas opuestas en cuestiones clave hacen difícil un acuerdo.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Israel y Estados Unidos que temen que Teherán se haga con el arma nuclear.

Tampoco se entrevé una salida fácil a la situación en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

Aunque su reapertura era una de las condiciones del alto el fuego, desde su implementación solo un puñado de buques lo han cruzado.

En una retahíla de mensajes en redes sociales, Trump acusó el jueves a Irán de estar haciendo un «muy mal trabajo» respecto a reabrir el estrecho de Ormuz y de incumplir los términos del acuerdo.

– Presiones sobre Israel –

La tregua frenó en gran medida las hostilidades en la región.

Sin embargo, las sirenas volvieron a sonar el viernes en Israel, según el ejército, tras el lanzamiento de cohetes desde Líbano.

Hezbolá reivindicó varios ataques con cohetes y drones, entre ellos contra una base militar en Asdod, en el sur de Israel.

Tras los intensos ataques israelíes en Líbano, un diplomático occidental afirmó que los países árabes y europeos están ejerciendo presión para impedir nuevos bombardeos contra Beirut.

El viernes por la mañana, el ejército israelí aún no había dado curso a los avisos del día anterior de que lanzaría ataques contra amplias zonas del sur de la capital libanesa.

Un responsable estadounidense afirmó el jueves a AFP que el Departamento de Estado en Washington acogerá negociaciones entre Israel y Líbano la próxima semana.

Poco antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que había ordenado abrir «negociaciones directas» con Líbano, cuyas autoridades reclaman un alto el fuego antes de dialogar.

Hezbolá, a quien el gobierno libanés intenta sin éxito desarmar, ha rechazado esta iniciativa.

Desde el inicio de la tregua, también se reportaron ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait, que el jueves denunció lanzamientos de drones contra «varias instalaciones vitales».

Ante la fragilidad del alto el fuego, la prudencia reina en los mercados donde el petróleo subía ligeramente este viernes, aunque todavía por debajo de los 100 dólares.

bur-ega/maj/dbh/avl/hgs/dbh