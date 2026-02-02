Incertidumbre sobre la entrada a Gaza por Rafah de los 50 palestinos previstos este lunes

3 minutos

Gaza, 2 feb (EFE).- A pesar de que estaba previsto que 50 gazatíes volvieran a Gaza a través del cruce de Rafah (en la divisoria entre la Franja y Egipto) este lunes y a primera hora llegaron al paso fronterizo, aún no han pasado aún del lado egipcio, dijo a EFE una fuente humanitaria en el enclave.

Los 50 palestinos cuyo acceso estaba previsto a Gaza continúan retenidos en el acceso egipcio al paso de Rafah, sin haber pasado aún al lado palestino, desde que se advirtió su movimiento hacia el cruce esta madrugada.

La fuente señaló además que, debido a los horarios de funcionamiento del cruce fronterizo (que no especificó) es posible que el número de gazatíes que vuelvan a la Franja este lunes sea mucho menor al esperado, dado que la noche ya ha caído sobre el enclave sin que se conozca que ninguno esté en territorio palestino.

Un palestino cuya familia se encuentra en el grupo que espera a acceder a Gaza aseguró a EFE en un intercambio de mensajes de texto que en torno a 12 podrán entrar este lunes al enclave, mientras que esperan que el resto sean devueltos hacia Egipto.

El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) no se pronunció, tras una consulta de EFE sobre la situación de estos gazatíes, que son antiguos pacientes que salieron para recibir tratamiento médico y sus familiares.

Israel anunció que el cruce de Rafah abriría el domingo, cuando se esperaba que por él transitaran 200 personas (50 gazatíes para entrar a Gaza y 150 pacientes y acompañantes para abandonarla), si bien finalmente COGAT señaló que la jornada se iba a dedicar a «preparaciones» y nadie cruzó el paso.

De nuevo este lunes, aunque la previsión es que atraviesen el paso unas 200 personas al día, sólo se ha registrado hasta el momento el movimiento de 15 gazatíes (cinco pacientes y sus diez acompañantes) que han salido del enclave a través de Rafah para recibir tratamiento médico en hospitales egipcios.

Por otro lado, unos 50 gazatíes salieron de Gaza para recibir tratamiento médico a través del cruce de Kerem Shalom, en la esquina sureste de Gaza (haciendo frontera con Israel y colindante a la divisoria con Egipto).

Aún se desconoce cuántos lograrán entrar esta noche a la Franja.

Una vez el grupo que se accedió al cruce abandone la parte egipcia, llegará punto de control de las autoridades europeas y palestinas, tras el cual tendrán que pasar por controles de Israel, ya que Rafah (la ciudad en el extremo sur de Gaza) continúa bajo su dominio militar, y tras ella podrán entrar al territorio palestino fuera del perímetro bajo control israelí. EFE

aa-pbj/rcf