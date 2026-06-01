Independiente del Valle arrasa a Guayaquil City y consolida su liderato en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- Independiente del Valle goleó este domingo por 2-4 a Guayaquil City y se afianzó en el liderato de la Liga Pro ecuatoriana con 37 puntos, durante la decimosexta fecha del campeonato.

La victoria permitió al conjunto del Valle recuperarse de la derrota por 2-3 sufrida la jornada anterior ante Libertad, y al ecuatoriano Emerson Pata alcanzar el primer puesto de la tabla de goleadores con seis tantos.

El paraguayo Carlos González aportó con un doblete y el argentino Matías Perelló completó la cuenta.

Pata abrió el marcador tras aprovechar un pase de Aron Rodríguez desde el costado derecho y definir a puerta vacía. González amplió la ventaja con un preciso golpe de cabeza y de puntillazo convirtió el tercero.

Perelló selló la goleada en el último minuto, mientras que Edinson Mero descontó para Guayaquil City con un doblete.

Por su parte, Emelec volvió a ganar de local al derrotar por 1-0 a Universidad Católica, después de haber superado por 2-0 a Macará la fecha pasada. Con el triunfo, el conjunto guayaquileño alcanzó el octavo puesto con 22 puntos y frenó las aspiraciones de Católica, que se mantuvo tercera con 26 unidades.

Entretanto, Mushuc Runa empató 0-0 de local ante Aucas. El primero quedó undécimo con 18 puntos y el segundo en el quinto puesto con 26 unidades.

La necesidad de ambos equipos por sumar los llevó a disputar un partido intenso que terminó con dos expulsados: Luis Gustavino, de Aucas, vio la tarjeta roja a los 64 minutos y Jackson González fue expulsado en Mushuc Runa a los 89.

La decimosexta fecha de la Liga Pro de Ecuador concluirá este lunes con los partidos: Leones del Norte-Macará y Técnico Universitario-Barcelona.

El enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Orense fue suspendido debido a la convocatoria de varios jugadores albos a la selección ecuatoriana, entre ellos el portero Gonzalo Valle y el centrocampista Éderson Castillo; además del defensor haitiano Ricardo Adé, citado por su selección.

La Liga Pro entrará en receso tras la jornada para dar paso a la participación de Ecuador en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. EFE

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