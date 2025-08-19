India en alerta con lluvias muy fuertes en Bombay y Nueva Delhi al limite de inundaciones

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- La India se encuentra este martes en estado de alerta por una intensificación del monzón que amenaza con lluvias «extremadamente fuertes» en la capital financiera, Bombay, y sus alrededores, mientras en Nueva Delhi su principal río ha superado el nivel de peligro y roza el punto de evacuación.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió hoy una alerta por precipitaciones «extremadamente fuertes» para las próximas 48 horas en la región de Konkan, que incluye a Bombay, el sur del estado de Gujarat y el centro de Maharashtra.

En Bombay, donde las lluvias ya provocaron ayer el cierre de escuelas y oficinas, la alerta del IMD advierte de posibles inundaciones localizadas, desprendimientos de tierra y una grave interrupción del tráfico en una de las áreas metropolitanas más densamente pobladas del mundo.

La causa principal de las inundaciones en la capital financiera ha sido el desbordamiento del río Mithi, que ha anegado barrios enteros como el de Kurla, donde los servicios de emergencia tuvieron que evacuar al menos a cuatrocientas personas de las zonas más bajas.

El caos se ha extendido a la infraestructura de transporte de la ciudad, el tráfico ferroviario, columna vertebral de la movilidad en Bombay, ha sufrido interrupciones parciales, mientras que en el aeropuerto internacional se han suspendido más de una decena de vuelos.

Mientras tanto, en Nueva Delhi el río Yamuna alcanzó a mediodía los 205,79 metros, superando la marca de peligro (205,33 metros) y acercándose al nivel de evacuación, fijado en 206 metros. La crecida se debe a las fuertes lluvias en la cuenca alta del río y a la masiva descarga de agua desde las presas de Hathnikund y Wazirabad.

Agosto ya es el segundo mes más lluvioso de los últimos 12 años en la capital. El informe del IMD pronostica que, a partir del 22 de agosto, las lluvias se intensificarán también en el noroeste del país, incluyendo las regiones de Jammu y Cachemira y Uttarakhand, ya devastadas por inundaciones y deslizamientos que en los últimos días han dejado un saldo de 68 muertos.

El monzón, que se encuentra en su «fase activa», según los meteorólogos, mantiene en alerta a prácticamente todo el país, con avisos de lluvias fuertes o muy fuertes en los estados de Telangana, Karnataka, Madhya Pradesh y Chhattisgarh. EFE

