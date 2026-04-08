India evalúa usar reptiles como guardianes fluviales en la frontera con Bangladés

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India está considerando liberar serpientes y cocodrilos a lo largo de su frontera con Bangladés para frenar el flujo de migrantes indocumentados, informó el miércoles la Fuerza de Seguridad Fronteriza.

Bangladés está casi todo rodeado por India, con una frontera que se extiende por más de 4.000 kilómetros, con amplios tramos atravesados por deltas donde los ríos del Himalaya serpentean hacia el mar.

El alto funcionario de la Fuerza de Seguridad Fronteriza Manoj Barnwal dijo a la AFP que «el uso de reptiles» se debatió en una reunión con el Ministerio del Interior en febrero.

«Se nos ha pedido que evaluemos la viabilidad de desplegar reptiles como serpientes o cocodrilos en zonas vulnerables de ríos», dijo Barnwal, inspector general adjunto de la fuerza paramilitar con base en Calcuta, cerca de la frontera con Bangladés.

«El plan gira en torno a aprovechar disuasivos naturales como cocodrilos y serpientes en las zonas propensas a inundaciones, a lo largo de los tramos sin cercar en los que las vallas tradicionales son ineficaces o inviables», añadió.

La frontera entre India y Bangladés atraviesa los Sundarbans, el manglar más grande del mundo.

«Es una medida innovadora, pero presenta varios desafíos y plantea preocupaciones de seguridad», dijo Barnawl. «¿Cómo obtenemos los reptiles? ¿Qué impacto podría tener en las personas de las aldeas situadas a lo largo de la frontera fluvial?».

«Hemos pedido a nuestras unidades sobre el terreno que estudien la viabilidad de esta iniciativa y envíen el informe lo antes posible», agregó.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Daca se deterioraron después de que una revolución en 2024 en Bangladés pusiera fin al gobierno autocrático de la entonces primera ministra Sheikh Hasina, que huyó a India.

India ha construido vallados fronterizos que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y ha detenido a decenas de bangladesíes que intentaban cruzar la frontera tras el derrocamiento de Hasina.

El gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi mantiene una postura de línea dura sobre la inmigración, en particular desde el vecino Bangladés, de mayoría musulmana.

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