India y el silencio, los ejes de una nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá

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Bogotá, 15 abr (EFE).- La 38 Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) girará en torno al silencio como espacio de escucha y reflexión en una edición que tendrá a la India como protagonista, con una amplia agenda cultural que busca acercar la diversidad literaria del país asiático al público colombiano.

La elección de la India como país invitado de honor de la FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, surgió en medio del interés creciente de distintas naciones por participar en la feria, explicó a EFE la jefe de proyecto de este evento, Tatiana Rudd, quien destacó que cada año existe una lista amplia de países que aspiran a tener ese reconocimiento.

«Tenemos una gran lista de países que quieren ser invitados de honor y eso nos llena de orgullo porque implica movilizar una gran cantidad de cosas, producir un pabellón, traer una comisión y hacer un montaje muy importante», señaló Rudd.

La posibilidad de contar con la India resultó especialmente atractiva, ya que, según Rudd, se trata de un país del que aún se conoce poco en Colombia, pese a su gran diversidad cultural, lingüística y literaria.

«Sabemos que su industria del cine es impresionante y que hay una gran diversidad cultural, así que conocer más de la India hace parte de esas cosas soñadas que tenemos», afirmó.

La FilBo contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas de ese país.

Participación de la India

La responsable de proyecto de la FilBo resaltó que la delegación india ha mantenido cierto hermetismo sobre los detalles de su participación, lo que, a su juicio, también refleja diferencias culturales entre ambos países.

«Han sido muy reservados y quieren sorprendernos», señaló Rudd.

La delegación india, agregó Rudd, estará compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno de India, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de ese país.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela ‘El legado de la pérdida’, lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

La FilBo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra ‘El imperio eres tú’, también participará en el encuentro literario.

El silencio

El eje temático de esta edición será el silencio, bajo el lema ‘Escucharnos es leernos’. La organización explicó que la propuesta busca promover una actitud más introspectiva en medio de un contexto global marcado por conflictos y tensiones.

«Pensamos que estamos en un momento de tantas situaciones complejas que necesitamos hacer un alto, oírnos y reflexionar», indicó Rudd, quien añadió que la feria busca diferenciarse de otros eventos al apostar por una experiencia más tranquila.

Rudd subrayó que la FilBo se ha consolidado como el evento cultural con mayor asistencia en Colombia, con cifras que, según explicó, equivalen a «llenar siete veces el estadio Maracaná» o «trece veces el estadio El Campín», lo que evidencia el crecimiento sostenido del encuentro. EFE

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