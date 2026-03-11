Inditex (Zara) registra un beneficio récord y minimiza el impacto de la guerra

Con el anuncio de un nuevo beneficio anual récord, el gigante español de la moda Inditex, propietario de la marca Zara, consideró que de momento el impacto de la guerra en Oriente Medio es «limitado», a pesar de cierres temporales de tiendas en la región.

Inditex, propietario también de Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti, emplea a más de 160.000 personas y gestiona más de 5.400 tiendas en todo el mundo.

El impacto de la guerra «hasta la fecha en nuestras ventas ha sido limitado», se congratuló Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, con motivo de la presentación de los resultados anuales.

En su ejercicio anual, que finalizó el 31 de enero, el líder mundial de la moda asequible registró 6.220 millones de euros (unos 7.234 millones de dólares) de beneficios netos, un 6% más que el año anterior, en el que había marcado otro récord, indicó en un comunicado.

En Oriente Medio, «operamos a través de franquicias, que algunos de los días desde el inicio del conflicto (…) han estado cerradas, pero a día de hoy, mayoritariamente nuestra red de tiendas está abierta», detalló García Maceiras, sin dar una cifra precisa.

«No estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estables», acotó en momentos en que los expertos temen un aumento de los precios al consumo en todo el mundo como consecuencia de la subida del petróleo.

García Maceiras estimó que «la diversificación» del grupo en su cadena de suministro y su «flexibilidad» constituían «una ventaja competitiva» para Inditex «en un mundo tan cambiante».

– Reforzar el crecimiento –

El grupo español, presidido por Marta Ortega, hija del multimillonario y fundador de Inditex, Amancio Ortega, explicó el fuerte crecimiento por el dinamismo de sus ventas, que alcanzaron 39.864 millones de euros, frente a 38.630 millones de euros del ejercicio anterior (+3,2%).

El grupo precisó el miércoles que prevé inversiones «de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026» para «seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex».

El pasado octubre, Inditex inauguró un nuevo edificio de Zara con una superficie de más de 200.000 m² en su sede social, situada junto a la ciudad gallega de La Coruña, en el noroeste de España.

Estos resultados anunciados el miércoles se producen en un momento en que el grupo español se enfrenta a una competencia cada vez más dura en el sector, con la irrupción de marcas ultrabaratas como la cadena de origen chino Shein, que están desestabilizando a los actores tradicionales de la moda asequible.

A este entorno competitivo se añade también el clima de incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump en Estados Unidos, segundo mercado de Inditex después de España.

«Nuestra visión respecto de Estados Unidos es de continuar desarrollando proyectos, continuar mejorando nuestra presencia en el mercado», afirmó García Maceiras, preguntado sobre las tensiones entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, muy crítico de la guerra en Irán.

