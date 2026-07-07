Indonesia anuncia la compra de misiles de crucero indios durante visita de Modi a Yakarta

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Yakarta, 7 jul (EFE).- Los Gobiernos de Indonesia e India reforzaron este martes sus lazos en Defensa con la firma de varios acuerdos, entre ellos la adquisición por parte de Yakarta de un sistema de misiles de crucero de fabricación india.

El primer ministro indio, Narendra Modi, quien llegó anoche a Yakarta, y el presidente indonesio, Prabowo Subianto, encabezaron la firma de una decena de alianzas bilaterales, en un acto celebrado en el Palacio Presidencial que fue retransmitido en directo, sin que se conozcan de momento detalles de los acuerdos anunciados.

Entre los pactos suscritos, que incluyen temas como agricultura, sanidad y tecnología, se encuentra un contrato de compra, por parte de la cartera indonesia de Defensa, de misiles de crucero fabricados por la empresa armamentística india-rusa BrahMos, que produce sistemas rápidos y letales.

Además, la compañía india de defensa Bharat Dynamic selló un acuerdo de colaboración para la producción de misiles aire-aire con Republikorp, un importante conglomerado industrial de defensa privado en Indonesia.

«La creciente confianza entre nuestros dos países se fortalece y se refleja en la cooperación en materia de seguridad, defensa y asuntos marítimos», apuntó Modi en una comparecencia de prensa conjunta, en la que ninguno de los dos líderes aportó más detalles sobre el acuerdo de venta de misiles.

«Prabowo, por su parte, subrayó que la visita de Modi «refleja el compromiso de ambos países de seguir impulsando la asociación estratégica integral mediante una cooperación concreta y mutuamente beneficiosa».

El viaje de Modi a Indonesia, donde también tiene previsto pronunciar un discurso ante el Parlamento y visitar un complejo religioso hinduista, profundiza los lazos estratégicos entre India y la mayor economía del Sudeste Asiático en un momento de creciente competencia con China por la influencia en el Indopacífico.

«En el Indopacífico, Indonesia e India mantienen su compromiso de fomentar una región libre, abierta, transparente y basada en el derecho internacional», remarcó Prabowo, junto a su socio en el grupo de economías emergentes BRICS.

El primer ministro indio continuará su gira esta semana, con visitas a Australia y Nueva Zelanda, donde se reunirá con los líderes Anthony Albanese y Christopher Luxon, respectivamente.

El viaje de seis días forma parte de una agenda coordinada en la región y se produce días después de la visita oficial de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a Delhi, cuando se anunciaron más de un centenar de memorandos de cooperación en inteligencia artificial e inversión, además del inicio de un primer acuerdo de coproducción militar de alta tecnología. EFE

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(foto)(vídeo)