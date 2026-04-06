Indonesia aumenta un 28 % el recargo por combustible para aviones por la guerra en Irán

2 minutos

Yakarta, 6 abr (EFE).- El Gobierno de Indonesia anunció este lunes un aumento del 28 % en el recargo sobre el combustible para aviones por la guerra en Irán, mientras dijo que permitirá a las aerolíneas subir el precio de los billetes nacionales hasta un 13 %.

«Este aumento en el precio del combustible de aviación sin duda afectará la estructura de costes operativos de las aerolíneas nacionales, ya que el combustible representa el 40% de los costes operativos de las aeronaves», apuntó en un comunicado el ministro indonesio de Economía, Airlangga Hartarto.

El representante de Yakarta argumentó la subida de precio por los aumentos registrados en otros países del Sudeste Asiático, como Tailandia y Filipinas, y la evolución del mercado ante el alza de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Hartarto también anunció que las aerolíneas pueden subir el precio de los billetes nacionales entre un 9 y hasta el 13 %, si bien el gobierno prepara medidas «para mitigar el impacto» en la población, como asumir el aumento derivado de los impuestos.

La medida, que entra en vigor desde hoy, será evaluada en dos meses dependiendo de si «la guerra en Oriente Medio continúa».

Aerolíneas de todo el mundo afrontan el aumento del precio de los combustibles causados por la guerra en Oriente Medio y aplican subidas en sus billetes o cancelaciones de rutas.

Este lunes, AirAsia X, filial de larga distancia de la mayor aerolínea de bajo coste del Sudeste Asiático, AirAsia, -con sede en Malasia- fue la última en anunciar recargos por combustible que implicarán un aumento en los precios de los billetes, sin especificar ni desde cuándo ni cuánto. EFE

sh-nc/cg