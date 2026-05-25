Indonesia bloquea Polymarket tras una apuesta sobre eventual salida del poder de Prabowo

3 minutos

Yakarta, 25 may (EFE).- Indonesia ha bloqueado el acceso al sitio web Polymarket, plataforma líder en los mercados de predicciones, después de que se publicara en su página una apuesta sobre posibles fechas de salida prematuras del poder del presidente Prabowo Subianto, cuyo mandato quinquenal terminará en 2029.

En un comunicado, el Ministerio de Comunicación y Digital confirmó el bloqueo del portal, que aún puede verse este lunes en el archipiélago indonesio pero solo con el uso de redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés).

«El equipo de monitoreo está investigando actualmente todas las cuentas de redes sociales afiliadas a Polymarket para implementar restricciones y bloqueos integrales en varias plataformas», indicó el Gobierno, que enmarcó la medida en la política de prohibición de los juegos de envite en línea.

El mandatario, un exmilitar acusado de violaciones de derechos humanos hace décadas, está cada vez más cuestionado por ONG que le acusan de restringir el espacio civil en pos de un gobierno militarista, y de un retroceso general en las libertades que no era visto desde la caída del dictador Suharto en 1998, tras una ola de manifestaciones y disturbios masivos.

La cartera de Comunicación afirmó no obstante que esta decisión busca proteger al público, al que llamó a «no acceder ni participar en actividades especulativas basadas en apuestas digitales».

«Actividades como las de Polymarket implican apuestas financieras y especulación sobre eventos con resultados inciertos, violando así la legislación indonesia», añade el escrito.

La web mantiene la apuesta titulada «Prabowo quedará fuera de la Presidencia en…», lo que ha abierto la puerta a especulaciones, algunas de las cuales apuntan al 31 de mayo, el 30 de junio o el 31 de diciembre de este año.

A finales de abril, el Gobierno de Brasil anunció el bloqueo de las plataformas del mercado de predicciones con apuestas sobre política, cultura o clima, como Polymarket, a las que pasó a considerar «ilegales» por no ajustarse a la legislación vigente.

En Estados Unidos, el gobernador de Minesota, Tim Walz, firmó la semana pasada una ley que vetará a partir de agosto los mercados de predicciones en ese estado, tras lo que el Gobierno de Donald Trump interpuso una demanda para impedir que entre en vigor.

El escrutinio contra Polymarket aumentó después de que en abril un soldado estadounidense fuera imputado en el primer caso de ‘insider trading’ (tráfico de información) por apostar en mercados de predicciones sobre la captura en enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en la que participó. EFE

sh-hp/pav/jgb