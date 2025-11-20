Indonesia evacúa a casi 1.000 personas por la erupción del volcán Semeru

Yakarta, 20 nov (EFE).- Las autoridades indonesias informaron este jueves de que han evacuado a casi 1.000 personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción la víspera del volcán Semeru, en la isla de Java, que sigue activo.

El departamento de vulcanología elevó el miércoles al nivel IV (el máximo en la escala indonesia) la alerta sobre el volcán Semeru tras una serie de erupciones que arrojaron flujos piroclásticos por la ladera de la montaña.

El volcán, uno de los más activos del archipiélago indonesio, ha entrado en erupción en más de una decena de ocasiones en las últimas 24 horas, emitiendo enormes nubes de ceniza y lanzando lava y rocas hasta 15,5 kilómetros ladera abajo, según el ente oficial.

Bajo este nivel de alerta las autoridades demarcaron una zona de exclusión de un radio de 8 kilómetros desde el cráter.

Las erupciones se registraron principalmente en la cara sureste del volcán, que registró un episodio similar en 2021, por lo que no puso en riesgo a un grupo de alpinistas que se encontraban ascendiendo por la zona norte.

A raíz de la actividad volcánica, los 137 alpinistas tomaron refugio en una zona conocida como Ranu Kumbulo, a unos 8 kilómetros del cráter, donde pasaron la noche antes de ser evacuados.

Los flujos piroclásticos son avalanchas peligrosas de gas, ceniza y fragmentos de roca volcánica que descienden a gran velocidad por las laderas de un volcán.

En diciembre de 2021, una erupción similar dejó más de medio centenar de muertos entre la población asentada cerca del Semeru.

Este jueves, algunas de las aldeas ubicadas en la ladera del volcán y las carreteras de la zona aparecieron cubiertas por una gran manto de ceniza, mientras la población recogía sus enseres para abandonar de manera temporal sus hogares.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

El archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas.

En mayo de este año, también en torno al Merapi, al menos 60 personas perdieron la vida después de que fuertes lluvias arrastraran material volcánico a zonas residenciales. EFE

