Indonesia y Australia firman un tratado de seguridad durante visita de Albanese a Yakarta

Yakarta, 6 feb (EFE).- Indonesia y Australia firmaron este viernes un tratado de seguridad en Yakarta, donde se encuentra el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en plena búsqueda de aliados y socios ante la expansión de China en el Indopacífico y las dudas sobre la implicación en seguridad regional de Estados Unidos.

«Este Tratado de Seguridad Conjunta refleja la determinación de ambos países de seguir colaborando estrechamente para mantener nuestra respectiva seguridad nacional y contribuir a la paz y la estabilidad de la región del Indopacífico», dijo el presidente y exgeneral indonesio, Prabowo Subianto, junto a Albanese.

El mandatario indonesio subrayó la «estrecha» relación con el país vecino y destacó el pacto como un «importante pilar para la estabilidad».

«Indonesia busca la amistad con todas las partes y no quiere tener enemigos (…) Australia es uno de los vecinos y socios estratégicos más cercanos de Indonesia», declaró Prabowo.

Por su parte, Albanese, quien llegó la noche del jueves a Indonesia para una visita que concluye el sábado, incidió en la importancia de mantener una buena relación con Indonesia «para la prosperidad, la seguridad y la estabilidad del Indopacífico».

El pacto incluye un mecanismo de consulta ante amenazas, si bien no especifica cuáles podrían ser estos desafíos, reconoció en una rueda de prensa posterior Albanese.

En los últimos años, Australia ha reforzado sus tratados de cooperación en materia de seguridad con varios de sus vecinos, entre ellos con Papúa Nueva Guinea, en 2025, y Timor Oriental, en enero.

Por otra parte, Australia es parte del acuerdo AUKUS, junto a Estados Unidos y Reino Unido, que incluye la adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear por el país oceánico, y el cual Donald Trump indicó que revisaría, lo que suscitó dudas sobre su perduración, si bien luego reafirmó su apoyo, en medio de peticiones de más gasto en Defensa a Camberra. EFE

