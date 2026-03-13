Industria aeroespacial en México espera un impulso en los pedidos por la guerra en Irán

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Ciudad de México, 13 mar (EFE).- El presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) en México, Luiz Lizcano, afirmó que el actual conflicto en Oriente Medio impulsará las ventas del sector, al generar una mayor demanda de piezas para aeronaves militares, y ayudará a la recuperación de la aviación civil y comercial.

El dirigente explicó en una entrevista con EFE que estas «presiones positivas» por la guerra en Irán podrían generar un impacto de doble dígito para la industria aeroespacial al final del año, tras cerrar 2025 con un crecimiento cercano al 10 por ciento.

Lizcano detalló que más del 90 por ciento de lo que produce México en la industria aeroespacial está destinado a las áreas civil y comercial, como los aviones de pasajeros y la aviación privada.

No obstante, explicó que «muchas de las piezas que se utilizan en la aviación tienen un sentido dual, que quiere decir que se utilizan para temas civiles y para temas de defensa».

«Eso también está metiendo presiones positivas a la demanda y, por supuesto, eso nos va a generar también un mayor número de pedidos, sin duda», dijo.

Además, el presidente de FEMIA recordó que la industria doméstica se recuperó tras la pandemia de covid y mantiene un crecimiento anual de entre el cuatro y el cinco por ciento, impulsada por el aumento en el número de pasajeros que utilizan aerolíneas.

Esa mayor movilidad aérea, indicó, se traduce en más pedidos de aviones y en una mayor necesidad de equipamiento, lo que también abona a las perspectivas favorables del sector.

Al cierre de 2025, 20,6 millones de turistas internacionales llegaron a México vía aérea, mientras que los pasajeros en vuelos nacionales ascendieron un 3,3 por ciento, hasta los 63,5 millones, y en vuelos internacionales aumentaron un 1,5, para un total de 58,9 millones de pasajeros.

También señaló que parte de la flota de pasajeros sale del mercado y suele transformarse para carga, lo que incrementa la necesidad de nuevas aeronaves y refuerza el papel de México dentro de la cadena de suministro global.

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el conflicto en Oriente Medio será de corta duración y los principales efectos se concentrarían en los combustibles, por lo que ha pedido tranquilidad al contar con un mecanismo para amortiguar las presiones sobre los energéticos a partir de dejar de recaudar el impuesto especial sobre producción. EFE

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